Rouen. "La précarité est toujours à l'ordre du jour…" Les Restos du Cœur lancent leur campagne hivernale

La campagne hivernale des Restos du cœur a été lancée, lundi 17 novembre. Une expression presque symbolique, puisque l'association accueille désormais ses bénéficiaires toute l'année. "40 ans, c'est un bel anniversaire quand on voit ce que ce mouvement de solidarité est devenu, mais c'est aussi un triste anniversaire puisque la précarité est toujours à l'ordre du jour", lance Jean-Marie Marchand, le responsable départemental des Restos du Cœur de la région de Rouen, compétent sur une moitié est de la Seine-Maritime.

Entre 1 500 et 1 600 bénéficiaires

Dans les différents centres de ce territoire, l'association va accueillir pour l'aide alimentaire entre 1 500 et 1 600 bénéficiaires cet hiver. Et la demande ne cesse d'augmenter et de se transformer. "On a vu un changement de population depuis le Covid avec des nouvelles personnes en précarité : des étudiants et puis, à cause de l'inflation, des retraités pauvres ou des travailleurs avec des petits salaires", remarque le bénévole. Des populations qui étaient très minoritaires il y a quelques années, preuve que "la précarité est à l'ordre du jour".

Un barème durci

A tel point que les Restos du Cœur ont dû modifier leur barème, ne pouvant plus accueillir l'ensemble des demandeurs. "On ne peut pas répondre financièrement, mais aussi en termes de qualité d'accueil", insiste Jean-Marie Marchand. Impossible effectivement de pousser les murs et le responsable insiste sur l'accueil décent que l'association cherche à offrir. "Le projet, c'est aussi la convivialité, l'écoute, l'accompagnement pour aller vers la sortie de l'aide."

Comment aider ?

Il y a différents moyens de participer à la cause des Restos du Cœur. Des dons en nature, de nourriture, sont possibles directement auprès des centres. Les dons d'argent sont aussi les bienvenus, et ils peuvent en partie être déductibles des impôts. Enfin, les centres sont toujours en recherche de nouveaux bénévoles.