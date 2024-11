Rouen. Les Restos du Cœur lancent leur nouvelle campagne avec plus de moyens : "Il y a eu des dons très importants"

Les Restos du Cœur ont lancé, mardi 19 novembre, leur 40e campagne de distribution alimentaire à Rouen. L'association retrouve des couleurs après une année 2023 ternie par les difficultés financières, ce qui l'avait obligée à restreindre le nombre de bénéficiaires. "Il y a eu des dons très importants. On avait un horizon qui se bouchait et on était inquiet, là les choses changent", se félicite Jean-Marie Marchand, responsable départemental des Restos du Cœur à Rouen et dans sa région. Avec des comptes assainis, l'association peut de nouveau élargir ses actions. Ainsi, les Restos du Cœur mettent en place cette année un barème unique (de ressources) tout au long de l'année. "Il est de tradition aux Restos du Cœur d'avoir deux campagnes, une en été et une autre en hiver avec des barèmes différents puisqu'on accueille plus de monde en hiver", précise Jean-Marie Marchand.

Bébés et familles monoparentales prioritaires

Autre changement de stratégie : la priorité donnée cette année aux familles monoparentales et à la petite enfance (de 0 à 36 mois). "Cela veut dire des produits de meilleure qualité pour les enfants et une attention particulière sur leurs besoins." A Rouen, les Restos du Cœur sont déjà en avance sur le sujet puisqu'il existe depuis 10 ans maintenant un "Resto bébé" au Petit-Quevilly dont les missions vont donc être renforcées en plus des deux autres sites de l'association, les centres d'activités Saint-Hilaire et Desseaux, rive gauche.

Ces décisions interviennent alors que les besoins sont de plus en plus importants. Tandis que 8,5 millions de repas étaient distribués lors de la toute première campagne des Restos lancée par Coluche en 1985, 163 millions de repas ont été distribués l'an dernier, soit 20 fois plus que la première édition. Ces chiffres inquiétants se traduisent sur le terrain par l'arrivée de nouveaux publics aux Restos du Cœur ces dernières années. "Avec le Covid, c'est le public étudiant qui est venu rejoindre la cohorte des bénéficiaires des Restos et puis l'inflation a fait basculer dans la pauvreté un certain nombre de personnes, salariés pauvres, retraités modestes, confirme Jean-Marie Marchand. Je crois qu'on est le réceptacle des chocs sociaux et économiques, un des bénévoles des Restos disait : 'nous sommes la vraie température de nos sociétés'."

L'antenne rouennaise qui couvre également la région de Dieppe, compte environ 1 000 bénévoles mais l'association cherche toujours à en recruter d'autres pour l'aider dans ses distributions. Sur la saison 2022-2023, l'association rouennaise a accueilli 17 410 personnes soit 2 390 366 repas distribués.