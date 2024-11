Calvados. 40e campagne des Restos du Cœur : adapter les aides aux plus démunis

La 40e campagne ​​des Restos du Cœur débute dans un contexte difficile, où la pauvreté continue de frapper durement. Les jeunes enfants et les étudiants n'y échappent pas, et face à cette réalité, l'association redouble d'efforts pour s'adapter et répondre aux besoins les plus urgents.

Dans le Calvados, les Restos du Cœur sont profondément enracinés dans le tissu local. Pas moins de 17 centres fixes, trois centres de maraude et un camion itinérant viennent en aide aux plus démunis. Ce dernier sillonne le canton de Livarot, et depuis le 30 octobre, fait également halte à l'Université de Caen. Déjà, 190 étudiants en grande précarité y sont inscrits, un chiffre qui illustre l'ampleur de la pauvreté.

• A lire aussi. Calvados. Banque Alimentaire : des collectes organisées pendant quatre jours

Des aides adaptées aux plus vulnérables

Cette année, les Restos du Cœur mettent un point d'honneur à personnaliser leurs actions. Une attention particulière est portée aux enfants de moins de 3 ans, parmi les plus fragiles. "Rien que dans le Calvados nous accompagnons déjà 537 bébés", souligne Corinne Bosquet, responsable de la communication. L'association cherche à aménager des espaces petite enfance avec du mobilier adapté, et lance un appel aux dons pour des petites tables et chaises.

Au-delà de l'urgence : accompagner vers l'autonomie

Les Restos du Cœur ne se limitent pas à l'aide alimentaire. Ils s'engagent également dans l'insertion professionnelle, un levier essentiel pour aider les bénéficiaires à retrouver leur autonomie. A l'échelle nationale, plus de 2 300 personnes participent aux chantiers d'insertion, qui combinent un contrat de travail et un accompagnement sur mesure : cours de français, formations professionnelles ou encore projets individuels.

Dans le Calvados, huit salariés travaillent à l'entrepôt de collecte alimentaire, un lieu clé de solidarité. Philippe Marie, ancien président des Restos du Cœur dans le département, rappelle : "Nous ne sommes pas là uniquement pour distribuer des repas, mais pour aider les gens à se reconstruire, reprendre confiance et ne plus avoir besoin de nous." Ces efforts portent leurs fruits : six salariés de l'entrepôt ont récemment signé un CDD ou un CDI dans d'autres entreprises.