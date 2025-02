Rouen. Les Restos du Cœur vont emménager dans un nouvel entrepôt départemental d'ici avril

Les Restos du Cœur de Rouen auront bientôt un nouvel entrepôt départemental. Ils vont quitter celui situé à Mesnil-Raoul entre mars et avril, pour un autre situé au Petit-Quevilly au sein de la zone des Pâtis, plus proche de Rouen.

Pourquoi changer d'entrepôt ?

"L'entrepôt qu'on va quitter est situé dans un environnement pas très adéquat, dans des locaux vétustes", indique Jean-Marie Marchand, responsable départemental des Restos du Cœur de Rouen. "On voulait avoir un lieu mieux adapté aux bénévoles pour qu'ils travaillent dans de bonnes conditions", poursuit-il. Sur place, le nouvel entrepôt petit-quevillais va permettre d'améliorer le stockage, le flux de marchandises et leur gestion. "Il y aura aussi une volonté de multiplier le nombre de bénévoles pour travailler qualitativement", assure le responsable départemental.

Un entrepôt de 3 000m2

"Nous avons trouvé un local l'année dernière de près de 3 000m2 qui nous permettra de desservir la Seine-Maritime et le département de l'Eure", explique Jean-Marie Marchand. Cet entrepôt, "c'est le lieu où on stocke la marchandise et où on prépare les commandes pour les centres de l'agglomération rouennaise et en pleine campagne", poursuit-il. Des produits d'hygiène et des denrées alimentaires font partie de cette marchandise. Tous les produits sont ensuite distribués dans les 40 sites de l'association situés "entre Dieppe, Rouen, Le Trait et l'est du département seinomarin et l'Eure".

De nouveaux bénévoles recherchés

Avec l'ouverture de ce nouvel entrepôt au Petit-Quevilly, Les Restos du Cœur de Rouen espèrent accueillir de nouveaux bénévoles. "On cherche des personnes qui veulent aider et qui ne se sentent pas forcément à l'aise auprès des bénéficiaires", explique Jean-Marie Marchand. Plusieurs missions pourront leur être confiées comme "la préparation des commandes, vérifier la qualité de la marchandise, ranger l'entrepôt, etc."

Aujourd'hui près de 30 bénévoles œuvrent à l'entrepôt de Mesnil-Raoul. L'objectif étant d'arriver à 50 bénévoles sur le nouveau site du Petit-Quevilly.