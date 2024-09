Saint-Pierre-la-Bruyère. Sentiers, animaux et jeux au domaine de Courboyer

Le Parc naturel du Perche s'étend sur 194 114 hectares et deux départements : l'Orne à l'ouest et l'Eure-et-Loir à l'est. A proximité de la Maison du Parc, le Manoir de Courboyer, érigé à la fin du XVe siècle et classé monument historique depuis 1981, est ouvert à la visite.

Autour, le domaine de Courboyer offre 8km de sentiers dans une jolie vallée bocagère avec mares et étang. On y trouve des chevaux percherons, vaches et ânes normands. Et les enfants aussi auront de quoi s'occuper, le jardin disposant également de structures en osier et de jeux en bois.

Pratique. Plus d'informations sur parc-naturel-perche.fr.