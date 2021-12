Rouen. Immobilier : c'est encore le moment d'acheter en Seine-Maritime et dans l'Eure

"Le marché de l'immobilier se porte très bien, indique d'emblée Éric Rungeard, notaire à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime). Les prix sont stables et solides après quelques années de baisse, surtout au regard de la qualité des logements."

En Seine-Maritime, le prix médian (le plus représentatif) des appartements anciens est de 1 720 €/m2 en 2017 soit 3,3 % de moins qu'en 2016. Il atteint 1 470 € dans l'Eure soit une évolution de -0,2 % en un an.

800 € d'écart au m2 entre Le Havre et Rouen

Dans les détails, d'importantes disparités sont toujours observées en fonction des zones géographiques. Le Havre reste le deuxième des villes de plus de 150 000 habitants la moins chère de France avec 1 590 €/m2 du mètre carré, malgré les efforts déployés pour développer son attractivité avec le port, les festivités des 500 ans de la ville et les récents aménagements urbains.

"On voit que Le Havre a un bon potentiel mais on remarque également la lenteur de la mise en œuvre des politiques et des retombées", précise Éric Rungeard. Rouen, à 2 170 € du mètre carré est à la 11e place de ce classement, loin derrière Bordeaux (1er à 3 650 €/m2).

Une évolution lente qui s'expliquerait aussi par un déficit d'image des agglomérations de l'ex Haute-Normandie. "L'engouement, l'attractivité, la communication autour des villes comptent. Rouen ne bénéficie pas d'une image positive pour le moment et il y a des efforts à faire pour que la proximité avec Paris et l'axe de la Seine soit mieux mise en avant pour propulser la région dans une bonne dynamique."

Conditions intéressantes pour les primo-accédants

Il est encore temps d'acheter pour le professionnel. "Un jeune couple peut s'offrir une maison à bâtir sur un terrain en le finançant avec un prêt qui s'approche réellement des loyers actuels donc il faut se pencher sur la question."

Des achats de terrain de plus en plus petit

"Le terrain se raréfie et les opérations d'aménagement sont plus denses. Dans les années 1970, on achetait des terrains de 1 500 m2. Aujourd'hui, la moyenne est plutôt de 500 m2."

