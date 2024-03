Rouen. Un nouvel appel à projets lancé pour l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers

Une bonne nouvelle pour l'église Sainte-Croix-des-Pelletiers de Rouen. Un nouvel appel à projet concernant son avenir a été lancé lundi 11 mars. Pour rappel, en 2019, la Ville de Rouen a lancé un appel à projets "Rouen réinvente son patrimoine sur quatre églises : Saint-Pierre du Chatel, Saint-Nicaise, Saint-Paul et Sainte Croix des Pelletiers". Or en novembre 2023, les porteurs du projet "Bek'Miettes" y ont finalement renoncé, obligeant la Ville à en relancer un nouveau. En 2024, c'est désormais chose faite et le cahier des charges vient d'être rédigé. Ce dernier porte sur l'ensemble immobilier "composé d'une ancienne église désaffectée peu après la Révolution, et d'un immeuble en pans de bois", a indiqué la municipalité.