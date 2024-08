Sud-Manche. Un spectacle son et lumière pour faire vivre le château de Chanteloup

Un grand spectacle son et lumière va avoir lieu trois soirs de suite au château de Chanteloup dans le sud-Manche, près de Granville. Jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 août, près de 200 bénévoles vont offrir au public une grande fresque historique : "L'Epopée Normande". Si le 80e anniversaire de la Libération est l'un des thèmes incontournables cette année, le reste de l'histoire de la région ne sera pas oublié.

"On a un spectacle revisité, avec 200 bénévoles, une quinzaine de véhicules, des attelages, des jongleurs de feu… On en a plein les yeux", assure l'organisateur Louis de Thézy. Avant et après le spectacle, les produits régionaux sont mis à l'honneur, et notamment ceux produits à la ferme du château.

Deux objectifs

Proposer ces spectacles depuis trois ans poursuit un double objectif pour Louis de Thézy : faire vivre le château à court terme, et le sauver en faisant des travaux à moyen et long terme. "C'est important de le sauver. On n'est que dépositaire. Finalement, une génération, 25 ans, sur un château qui a plus de 1 000 ans, on n'est pas grand-chose", explique-t-il. "Ce sont des lieux qui ont toujours eu de la vie, de l'animation autour. Chaque génération fait vivre le lieu de manière différente, mais il faut garder cette ligne conductrice d'avoir un lieu qui est vivant avant tout. Si le lieu est vivant, je suis sûr qu'il ressuscitera, qu'il sera sauvé dans un second temps."

Pratique. Il faut réserver sa place. La billetterie est accessible ici.