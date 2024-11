Caen. Elle héberge chez elle une amie et son compagnon et retrouve de la drogue dans leur chambre

Deux hommes de 32 et 34 ans répondaient de leurs actes jeudi 21 novembre au tribunal judiciaire. Il était reproché au premier la détention non autorisée de stupéfiants à Caen le 31 mars 2023 et au deuxième l'usage de stupéfiants du 1er janvier au 31 mars 2023, toujours à Caen, et le refus de remettre son portable aux autorités judiciaires le 1er avril 2023. Le premier était absent à l'audience et l'autre, détenu dans une affaire précédente, avait refusé d'être sorti de prison pour être jugé. L'avocat de la défense souhaitait l'annulation de l'affaire pour délai illégal de garde à vue, mais la procureure a rejeté cette demande, suivie par la cour. La présidente rappelle les faits.

De la drogue trouvée dans une chambre

Le 31 mars 2023, une personne appelle la police, expliquant qu'elle héberge chez elle une amie et son compagnon, et qu'elle a trouvé dans leur chambre un paquet avec de la drogue. Une surveillance est établie et les forces de l'ordre interpellent deux hommes. Ils sont mis en garde à vue et une perquisition est effectuée, permettant de trouver du cannabis dans une chambre.

Cependant, après analyse, ce sont les empreintes de prévenu libre qui apparaissent sur le paquet suspect. Il dit ne pas comprendre, peut-être l'a-t-il touché par inadvertance. Il a cinq mentions sur son casier judiciaire pour vol en réunion, violences. Le deuxième a huit mentions pour usage de stupéfiants, vol, délit de fuite, et violences conjugales.

Prison ferme et amende

Dans son réquisitoire, la procureure confirme que ce sont bien les empreintes de l'homme resté libre qui apparaissent sur le sachet des stupéfiants. Elle demande 8 mois de prison ferme pour lui et pour l'autre une amende de 500€. L'avocat de la défense de l'homme emprisonné plaide la relaxe de son client.

Après délibéré, Ait Tayab, reconnu coupable, écope de 8 mois de prison non aménageables. Le deuxième prévenu est relaxé pour usage de cannabis, mais condamné à une amende de 500€ pour refus de donner son portable.