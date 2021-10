Vols à main armée : week-en noir en Seine-Maritime

Le phénomène est inquiétant. Depuis quelques semaines, les vols à main armée se multiplient dans la région, notamment au Havre.

Samedi 10 novembre, à Bolbec, c'est tout d'abord une agence de La Poste, place Félix Faure, qui a reçu la visite de deux hommes cagoulés, gantés et armés. Deux clients et quatre employés se trouvaient dans l'enseigne. L'un des employés a été forcé à ouvrir le coffre et remettre de l'argent liquide aux deux agresseurs. La police judiciaire a été chargée de l'enquête.

Le lendemain, dimanche 11 novembre, au Havre, deux hommes cagoulés ont fait irruption vers 13h dans une boulangerie du Havre, rue des Londes. Ils étaient muni d'une arme de poing et auraient aspergé de gaz lacrymogène le boulanger. Ne réussissant toutefois pas à ouvrir le tiroir-caisse, ils ont pris la fuite, bredouilles.

Enfin, toujours dimanche 11 novembre, une station service de Harfleur, route d'Oudalle, a connu le même sort. Sauf que là, un seul homme a agi. Arrivé en voiture vers 19h45, il s'est fait ouvrir la porte de sécurité de la station, sans violence, avant de placer une écharpe devant son visage et de sortir un pistolet. La caissière lui aurait remis moins de 100€ en liquide. L'homme a pris la fuite en voiture.

A Déville-lès-Rouen, un épicier et sa famille ont également été victimes d'un vol à main armée (lire notre article).