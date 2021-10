Deux supermarchés braqués en deux jours au Havre

Dimanche 5 mai, vers 9h30, trois hommes cagoulés, gantés et armés d'un Taser ont fait irruption dans l'enceinte du magasin Auchan du quartier du Mont-Gaillard, au Havre, avant de maîtriser les deux vigiles présents en cette journée de fermeture. Les agresseurs les ont ligotés avec du ruban adhésif avant d'aller remplir une camionnette du supermarché de produits hi-fi et informatiques, de téléphones portables et de bijoux. Ils ont ensuite pris la fuite au volant du véhicule utilitaire. Les deux vigiles ont réussi à prévenir la police vers 11h. La Police judiciaire du Havre a été chargée de l'enquête.

Le lendemain, lundi 6 mai, vers 7h30, c'est au tour du Lidl de Caucriauville (Le Havre), de subir un assaut similaire. Trois hommes cagoulés et armés se sont fait remettre le contenu de la caisse avant l'ouverture du magasin. Sauf que, cette fois-ci, la police a été très rapidement informée et a diffusé instantanément l'information à toutes ses unités. Deux hommes ont été interpellés aux abords du magasin. Ils ont été placés en garde à vue. La Sûreté urbaine du Havre a été chargée de l'enquête.