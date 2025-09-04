En ce moment Mystical Magical Benson Boone
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Havre. Ouest Park, la programmation complète dévoilée

Loisir. Le festival Ouest Park (Le Havre) revient pour sa 22e édition et se concentre désormais sur deux soirées vendredi 17 et samedi 18 octobre. La programmation complète vient d'être dévoilée, 28 artistes vont se produire.

Publié le 04/09/2025 à 10h46 - Par Gilles Anthoine
Le Havre. Ouest Park, la programmation complète dévoilée
28 artistes vont se produire les 17 et 18 octobre au Ouest Park (fort de Tourneville au Havre). - Wilfrid Lamotte

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

En 22 éditions, le Ouest Park est devenu un rendez-vous immanquable des musiques actuelles en Normandie. Le festival revient cette année sur deux jours : vendredi 17 et samedi 18 octobre. Perché sur les hauteurs du Havre au cœur du Fort de Tourneville, le festival “à l'ouest” est porté par l'équipe du Tetris. Il prend place dans un écrin de verdure de six hectares aménagé pour accueillir jusqu'à 6 000 curieux par soir.

28 artistes vont se produire

En avril dernier, les organisateurs dévoilaient les 14 premiers artistes à participer au festival : Jok'Air, Jyeuhair, Deluxe, Irène Drésel, Miki, Friedbarg, Baby Volcano, The Murder Capital, Sprints, Kap Bambino, Roland Cristal, Anton et The Clouds, Feutres et Wavepool.

La programmation vient d'être complétée. 28 artistes au total vont se produire.

Pour compléter la programmation de cette 22ᵉ édition, on retrouve en haut de l'affiche : Odezenne, trio précurseur de la chanson-rap, et les virtuoses de la scène roots californienne Groundation. Les fans de rap ne seront pas en reste et pourront vibrer sur le flow lyrique de Zamdane et avec Dalí, l'une des plumes les plus originales du moment. Ouest Park vous prépare une fin de soirée épique le vendredi avec le pionnier de la French Touch Etienne de Crécy suivi par Contrefaçon, la bande-son idéale pour tout fêtard révolté et MYD la pépite française de chez Ed Banger.

Et comme la découverte musicale ne s'arrête pas aux frontières, vous voyagerez jusqu'au Bénin en joyeuse compagnie de Star Feminine Band et son afrobeat engagé et de l'artiste ivoirienne Adés The Planet qui propose une trap minimaliste et percutante. La scène normande vous réserve plein de surprises au CEM : la voix pop envoûtante de Cerise, la rappeuse rouennaise R'May et le métal alternatif sans concession de Snekkar.

Programmation par jour

● Vendredi 17 octobre

Jok'air - Deluxe - Etienne de Crécy - Dalí - MYD - Kap Bambino - Billy Nomates - Star Feminine Band - Baby Volcano - Contrefaçon - Friedbreg - Anton et The Clouds - Feutres - R'May

● Samedi 18 octobre

Odezenne - Zamdane - Irène Drésel - Groundation - The Murder Capital - Jyeuhair - Miki - Roland Cristal - Sprints - Decius - Adés The Planet - R'May - Snekkar - Wavepool

En amont du festival

Bar à l'Ouest, un avant-goût du Ouest Park dans les bistrots havrais du 2 au 5 octobre. Cette année, les bars participants sont : Le Bistrot, Chez Lili, Spud Bencer, La Singerie, Le CEM, Le Fitz (Le Volcan), Les Zazous, Le Hangar Zéro, L'Eau Tarie, Mc Daid's, Calice et Mandibule. Gratuit

Ouestiti Park, le festival pour les enfants revient mercredi 15 octobre. Billet : 9 euros.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
GARAGE / GARDE-MEUBLE
GARAGE / GARDE-MEUBLE Allemans-du-Dropt (47800) 1€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Le Havre. Ouest Park, la programmation complète dévoilée
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple