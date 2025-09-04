Le Havre. Ouest Park, la programmation complète dévoilée

En 22 éditions, le Ouest Park est devenu un rendez-vous immanquable des musiques actuelles en Normandie. Le festival revient cette année sur deux jours : vendredi 17 et samedi 18 octobre. Perché sur les hauteurs du Havre au cœur du Fort de Tourneville, le festival “à l'ouest” est porté par l'équipe du Tetris. Il prend place dans un écrin de verdure de six hectares aménagé pour accueillir jusqu'à 6 000 curieux par soir.

28 artistes vont se produire

En avril dernier, les organisateurs dévoilaient les 14 premiers artistes à participer au festival : Jok'Air, Jyeuhair, Deluxe, Irène Drésel, Miki, Friedbarg, Baby Volcano, The Murder Capital, Sprints, Kap Bambino, Roland Cristal, Anton et The Clouds, Feutres et Wavepool.

La programmation vient d'être complétée. 28 artistes au total vont se produire.

Pour compléter la programmation de cette 22ᵉ édition, on retrouve en haut de l'affiche : Odezenne, trio précurseur de la chanson-rap, et les virtuoses de la scène roots californienne Groundation. Les fans de rap ne seront pas en reste et pourront vibrer sur le flow lyrique de Zamdane et avec Dalí, l'une des plumes les plus originales du moment. Ouest Park vous prépare une fin de soirée épique le vendredi avec le pionnier de la French Touch Etienne de Crécy suivi par Contrefaçon, la bande-son idéale pour tout fêtard révolté et MYD la pépite française de chez Ed Banger.

Et comme la découverte musicale ne s'arrête pas aux frontières, vous voyagerez jusqu'au Bénin en joyeuse compagnie de Star Feminine Band et son afrobeat engagé et de l'artiste ivoirienne Adés The Planet qui propose une trap minimaliste et percutante. La scène normande vous réserve plein de surprises au CEM : la voix pop envoûtante de Cerise, la rappeuse rouennaise R'May et le métal alternatif sans concession de Snekkar.

Programmation par jour

● Vendredi 17 octobre

Jok'air - Deluxe - Etienne de Crécy - Dalí - MYD - Kap Bambino - Billy Nomates - Star Feminine Band - Baby Volcano - Contrefaçon - Friedbreg - Anton et The Clouds - Feutres - R'May

● Samedi 18 octobre

Odezenne - Zamdane - Irène Drésel - Groundation - The Murder Capital - Jyeuhair - Miki - Roland Cristal - Sprints - Decius - Adés The Planet - R'May - Snekkar - Wavepool

En amont du festival

Bar à l'Ouest, un avant-goût du Ouest Park dans les bistrots havrais du 2 au 5 octobre. Cette année, les bars participants sont : Le Bistrot, Chez Lili, Spud Bencer, La Singerie, Le CEM, Le Fitz (Le Volcan), Les Zazous, Le Hangar Zéro, L'Eau Tarie, Mc Daid's, Calice et Mandibule. Gratuit

Ouestiti Park, le festival pour les enfants revient mercredi 15 octobre. Billet : 9 euros.