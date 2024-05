Jeu. Gagnez vos invitations pour le festival Art Sonic !

Tendance Ouest, partenaire des festivals normands, vous offre vos places pour la 28e édition du Festival Art Sonic, les 19 et 20 juillet 2024 à Briouze dans l'Orne !

Au programme : des concerts inoubliables avec Georgio, Louise Attaque, So La Lune, PLK, Ascendant Vierge, Naive New Beaters et bien d'autres.

Découvrez la programmation complète et réservez vos billets dès maintenant sur la billetterie en ligne du site festival-artsonic.com.

Gagnez vos places en envoyant le mot CONCERT au 7 11 12 (3 fois 65 centimes + coût d'envoi). Tirage au sort tous les soirs à 18h15 !