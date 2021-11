Saint-Lô. Manche : risques de verglas et neige, des salages préventifs sur les routes du réveillon

Des sorties de salage préventif se dérouleront ce samedi 31 décembre 2016 pour permettre aux personnes travaillant cette nuit de la Saint Sylvestre mais aussi pour les personnes amenées à prendre leur véhicule pour le Réveillon face à un risque de brouillards givrants, verglas et neige.

Six saleuses en action

Ce salage préventif concerne les secteurs de Saint-Lô et de Coutances qui sont potentiellement les plus touchés par le brouillard givrant et la baisse des températures. Six saleuses circuleront à partir de 19 h pour traiter en préventif les routes du réseau principal sur ces deux secteurs, jusqu'à 21 h 30.

Patrouilles dès 3h du matin

Concernant le reste du département, les agents du Conseil Départemental réaliseront des patrouilles dès 3 h du matin dimanche 1er janvier 2017 pour juger de l'état des routes et réaliser le traitement approprié si besoin dans la nuit.

Le conseil départemental recommande aux automobilistes qui vont circuler en cette nuit du nouvel an d'utiliser au maximum le réseau prioritaire, ( les grands axes routiers départementaux ) qui est celui qui fera l'objet du salage préventif sur le Saint-Lois et le Coutançais et qui est de manière générale traité en priorité.

