Idées loisirs Normandie : Week-end du 31 décembre et 1er janvier

Cyclo-cross en Cotentin avec le VCCLP et l'UC Bricquebec organisent aujourd'hui la sixième édition du prix du Nord-Cotentin de Cyclo-cross à Flamanville. Cette année, l'organisation sera de nouveau inscrite au calendrier National. Départ à 11h.







Dernier jour pour découvrir « le Maître des Marionnettes » au théâtre de caen avec les artistes marionnettistes du Théâtre national des marionnettes du Vietnam. Un spectacle enchanteur qui se passe sur l'eau. C'est à 19h, à voir à partir de 7 ans.





Le centre Juno Beach vous propose toujours son exposition gratuite de sapin décorés par les associations et les écoliers de Courseulles, c'est à voir jusqu'à ce soir dans le hall du centre. Les récompenses du concours ont été décernées le week-end dernier.





A Agon-Coutainville, Bruno Moutard vient dédicacer son livre « Kumya », qui vient d’être récompensé par le prix Reine Mathilde 2011 décerné à Caen. Kimya est un roman très émouvant dont l’action se déroule à la pointe d’Agon, une histoire magnifique qui a déjà séduit quelques milliers de lecteurs. Ca se passe de 10h à 13h à la maison de la presse du centre ville.





Ce week-end marque aussi la fin des vacances pour beaucoup. Mais qu'à cela ne tienne, on en profite jusqu'au bout avec la patinoire en plein air de Caen qui vous accueille jusqu'à demain : En famille ou entre amis, venez profiter des 450m² (dont un espace pour les petits) . L'entrée et le prêt des patins sont gratuits. Pour accéder à cet espace ludique et sportif, il est par contre indispensable de vous munir de gants.



De nombreuses soirées sont organisées un peu partout dans la région pour fêter le réveillon :



A Etienville à la salle des fêtes, sur réservation 02 33 41 02 16

A la glacerie avec le comité des fêtes. C'est à la salle de la saillanderie. Repas à 60euros. Réservation au 06 72 80 62 38

A Bricquebec, soirée animée à 53 euros par personne. Environ 400 personnes sont attendues à la salle Jean Eliard.

Le restaurant L'Ermitage du Mont-Saint-Michel vous propose un menu particulier pour cette Saint Sylvestre. 130Euros par personne pour profiter de la vue du la merveille.

A St Lô, c'est un réveillon africain : cuisine typique et musique afro, zouk, ou zouglou. C'est à la salle Allende dès 19h30.





Demain c’est férié, mais ça n'empêche pas le marché St Pierre à Caen d'avoir lieu. Au pied de la Tour Leroy, sur la place Courtonne et le quai Vendeuvre, 450 exposants et 30000 clients visiteurs se donnent rendez-vous pour découvrir les artisans et les produits régionaux normands. C'est de 8h à 13h.





Le paléospace ferme ses portes durant tout le mois de Janvier. Il vous reste donc aujourd'hui pour découvrir ce grand musée dédié à l'époque pré historique dans notre Normandie. Avec tous les dinosaures qui nous ont précédé. C'est ouvert à Villers sur mer jusqu'à 18h.





Pour votre soirée du réveillon , sachez que le Casino d'Agon Coutainville tirera un feu d'artifice à minuit à l'occasion du 20ème anniversaire de l'arrivée des Machines à sous au Casino ! Un buffet sucré vous sera également proposé en salle des machines à sous.





Avis aux courageux qui n'ont pas peur du froid : ce matin à 11h, bain du bout de l'an à la cale du Centre, à la plage d'Agon Coutainville. Un diplôme sera décerné à ceux qui se seront jetés à l'eau. Et dimanche pour le 1er bain de l'année, même programme mais sur la plage de la Saline à Eqeurdreville dès midi et sur celle de Deauville.

Jusqu'à ce soir 18h30 à la cité de la mer, profitez d'un cadeau offert aux enfants ! Sur présentation d'un billet d'entrée ou du PASS complicité, les enfants se verront remettre un petit cadeau à la Boutique ! Et dans la médiathèque, jusqu'à ce oir aussi et comme depuis le début des vacances, profitez des projections gratuites de court-métrages pour les p'tits moussaillons. C'est de 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h.







Une balade à faire en famille avant le repas de ce soir : Parcours Enfants Château & Centre-ville de Caen. Dans la lignée des grands conquérants normands qui jalonnent l'histoire de la province depuis 911, emmenez vos enfants à la conquête de Caen et de son Château. Grâce à un petit livret, ils partiront de manière ludique à la découverte du patrimoine et de l'histoire de la ville. Les questions font appel aux sens de l'observation et de l'orientation. Elles incitent également les enfants à lire, compter, dessiner, mais avant tout il s'agit d'aiguiser leur curiosité. Un cadeau est offert à l'enfant s'il a correctement répondu aux questions. C'est 1,5 euros, RDV jusqu'à 18h30 à l'office de tourisme .





A Deauville, on termine l'année 2011 cette après-midi avec la traditionnelle grande parage. A la nuit tombée, tout l’univers de Tim Burton va défiler dans les rues de Deauville. C'est sa version de Charlie et la chocolaterie qui est mise à l'honneur pour ce spectacle intitulé « la fabrique des délices ». Venez admirer tous ces chars et ces déguisements dès 17h30 à la place Yves Saint Laurent et tout au long de leur parcours. L'arrivée sera à 18h15 place du marché.







Venez à Lion sur mer voir votre 1er concert de l'année demain. Happy New Year avec LOL Pop’n Folk Songs. Ce seront des reprises à la guitare-voix des tubes des années 90 et 2000 en acoustique. RDV à 16h30 à la Fabrique de Lion sur mer, c'est gratuit.