Idées sorties en Basse-Normandie : week-end du 28 et 29 décembre

Samedi 28 décembre

Concert Pop Rock du groupe Archimède dès 21h à Cabourg.

Pratique. Rendez-vous dans la Salle de l'Hotel de Ville.

Lait douceur propose pendant les vacances des visites pour connaître les secrets de la fabrication de berlingots avec la participation des enfants.

Pratique. Rendez-vous à Saint-Sauveur-le-Vicomte à 11h, gratuit pour les enfants et 2€ pour les + de 14ans.

A L'Aigle, l'association "les hommes fourmillent" vous propose la 4e édition de la ZUT, la Zone d'utopie temporaire. Durant l'après-midi, une foule d'activités et ateliers est proposée à toute la famille au Cafisol. Puis le soir, ambiance réveillon avec repas indien et DJ set.

Pratique. La journée est en libre participation, mais il faut réserver pour le repas. Appelez le 09.50.23.79.84 ou 06.61.44.79.93 pour réserver le repas pour le soir.

Match de hockey dans le cadre de la Ligue Magnus à suivre à Caen. Les Drakkars affrontent Briançon à la Patinoire de Caen à 20h.

Electro à Alençon. Au Bar'Jo vous entendrez et verrez un DJ et un VJ. Il y aura 6L20 et Nathan.

Pratique. Début à 19h. Entrée gratuite.

Soirée "Twin Noël"à La Bazoge. Sur scène Les Décalés du Bocage et Mado et les Frères Pinard !

Pratique. Rendez-vous dès 21h30. Plus d'infos ici.

Soirée Réveillons-nous organisée par Chauffer dans la Noirceur.

Pratique. RDV entre 19h30 et 4h du matin à l'Eespace culturel de Montmartin-sur-Mer.

Tout le week-end

Le 16e meeting du Bout de l'an a démarré vendredi à Saint-Lô au Centre Aquatique. Jeux de lumière, caméras subaquatiques filment les nageurs dans l’eau et la course est retransmise sur un écran extérieur.

Pratique. Début des séries à 9h et des finales à 16h. Entrée gratuite.

Jusqu'au 6 Janvier le Cinéma de la Ferté Macé vous propose de voir ou revoir des films.

Pratique. 4 entrées pour 14€.

Jusqu'à dimanche, profitez de la 30e crèche vivante de Saint-Hilaire-du-Harcouët. 40 acteurs sont sur scène.

Pratique. Rendez-vous à la salle des fêtes, 30 rue Waldeck Rousseau. Se présenter 30 minutes avant le début du spectale.

Fin des animations de Noël à Cherbourg. Promenades en calèches, contes et saynètes, concert du groupe Bends !

Pratique. Embrasement de la fontaine à 19h15 et dimanche Danse Country entre 16h30 et 18h.

Spectacle samedi et dimanche au théâtre de caen. Wu Wei et Vivaldi, l’alliance de l'orient et l'occident. C'est Autour des Quatre saisons de Vivaldi avec les acrobates de l’École d'art chinoise de Dalian.

Pratique. Samedi 20h et dimanche 17h.