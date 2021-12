Idées loisirs pour le week-end du 12 et 13 mai

Ce week-end, Wilfried vous propose des Interviews en direct. "Ca se passe près de chez vous" à 9h25, 10h25, 11h25 et 17h45 et les agendas des sorties "Sortir en région" à 9h45, 10h45, 11h45 et 17h25.



Samedi 12 mai



L'éco-musée du Perche fête aujourd'hui ses 40 ans ! A cette occasion, plusieurs animations et concerts sont prévus toute la journée.



Apéro concert avec le groupe SENOURHA ce soir à Pont-Hébert (près de Saint-lô) à 20 heures.



Les arts de la rue débarquent ce soir à Mondeville. Les plateaux très éphémères permettent à des troupes de montrer leurs talents sur la place des tilleuls. Elles se succèderont dès 18h30. C'est gratuit.



Découvrez le MASSAGE CALIFORNIEN à Alençon. Séance découverte gratuite en espace balnéo de 14h à 17h au Centre Aquatique Alencea d'Alençon...



Le centre aquatique d'Argentan organise les 12 heures de natation de 8h à 20h. Les participants peuvent se regrouper en équipe (famille, associations, comité d'entreprise,...). Cette journée sera également l'occasion de permettre au plus grand nombre de découvrir des activités aquatiques telles que l'aquatonic, l'aquababy, aquaphobie. Les aquabikes seront également mis à disposition du public. Plus d'infos sur argentan.fr.



Le groupe A fond'cale est ce soir en concert au BIG BAND CAFE à Hérouville st Clair. Un concert festif pour fêter la sortie de leur dernier album live ! C'est à partir de 20h30.



Toute la journée, la Foire de Pâques de Caen vous propose l'opération 1 ticket acheté = 1 ticket gratuit sur tous les manèges.



L'association CREA de Mondeville vous propose une soirée « court-métrages ». Vous pourrez voir "Les Monstres" - "Méthode Méliès" - "De l'utilité de prendre ses vacances en août", projections qui seront suivies d'une rencontre avec les réalisateurs : "Les Chevaliers du Lustre". C'est à 20h30.

Dimanche 13 mai



place au 7ème « Condé côte jardin » au parc municipal de Condé-sur-Noireau

60 exposants spécialisés dans les métiers liés au jardin seront réunis. RDV de 9h30 à 18h30. Animations et possibilité de restauration sur place et c'est gratuit !



Le SMCAEN reçoit le FC SOCHAUX pour la 37ème journée de Ligue 1 ! RDV à 21h pour le Coup d'envoi. Match à suivre sur tendanceouest et tendanceouest.com.

Tout le week-end

C'est ce week-end la 31ème course de côte d'Hébecrevon Agneaux. Cette course compte pour le championnant de France de la Montagne. 90 coureurs sont inscrits. Sur place vous pourrez découvrir un prototype de NORMA V8 4Litres. Ce samedi les essais et ce dimanche place à la course.



Le Festival des jeux traditionnels se tiendra tout ce week-end à la ferte mace. RDV en centre ville de 14h30 à 17h30 demain mêmes heures à la Base de loisirs. Colin-Maillard, la Marelle, l'Epervier, les billes, le tir à la corde, les courses de caisse à savon...



Les quatre clubs-service virois proposent leurs classiques "Bielles de Mai".

Au programme du week-end : l’exposition de plus de 300 voitures exceptionnelles, mais aussi de motos et de tracteurs, des tours en ville et en campagne, un mini-Salon de l’automobile avec les concessionnaires locaux, divers stands (voitures miniatures, etc.) et, dimanche après-midi, un concours d’élégance. RDV de 10h à 18h



C'est aujourd'hui le lancement de la 31ème édition du Festival Jazz sous les pommiers à Coutances. Marcus Miller, Pink Martini, Vipassana ou encore Blitz the Ambassador seront notamment attendus. Ne manquez pas samedi soir la scène « avis aux amateurs », une soirée entièrement gratuite. Billeterie en ligne et infos pratiques sur jazzsouslespommiers.com



Jusqu'à Dimanche, Commerce et artisanat sont en fête à Longny-au-Perche. Les commerçants participants (signalés par un tapis rouge) proposeront des offres promotionnelles, et une grande Tombola. De 10h à 18h, présentations et démonstrations des chefs de Perche Gastronomie. Plus d'infos sur officetourismelongny.com.



Ce week-end, 4ème festival « le cirque est dans le pré ». Ateliers découverte des arts du crique et soirée cabaret sont notamment prévus. Ca commence cet après-midi à 15h à Montigny. Renseignements au 02 31 80 78 73.



Participez à la 15ème édition du Week-end de la Rando et des Sports dans la Suisse Normande ! Parcours de 20 km en VTT, canoë, marche, tir à l’arc et nombreuses surprises! Tentez l'aventure ! Plus d'infos auprès de l'Office de Tourisme de la Suisse normande.



Ce week-end, c'est la Fête du Nautisme partout en France. RDV vous sur les côtes de la Manche et du Calvados comme à Granville. Au programme nombreuses animations comme des baptêmes d'aviron, de Jet Ski, de Voile, Démonstration de sauvetage ou encore Puces Nautiques. 3 concerts de chants de marins avec Moby Dick sont aussi prévus. Plus d'infos sur fetedunautisme.com.



Ce week-end, c'est « Presqu'île en fleurs », une exposition-vente de plantes rares organisée par la Ville de Cherbourg-Octeville au Château des Ravalet. L'entrée est libre de 10h à 19h.