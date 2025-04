Orne. Cette communauté de communes recrute sa dentiste 5 ans en avance

C'est une première dans le département de l'Orne. Pour attirer les professionnels de santé sur son territoire, la communauté de communes des Sources de l'Orne a mis en place une indemnité d'étude et de projet professionnel, destinée aux étudiants en médecine. "On a une pénurie de praticiens sur notre territoire, déplore Jean-Pierre Fontaine, président des Sources de l'Orne. On est dans un département où la population est vieillissante donc on va particulièrement avoir besoin de professionnels dans les années à venir", poursuit-il.

Financer pour attirer

En 2025, la densité de chirurgiens-dentistes sur le territoire des Sources de l'Orne est de 3,4 pour 10 000 habitants, soit deux points de moins que la moyenne nationale. "La réalité, c'est qu'il faut attendre quatre mois pour voir un dentiste", témoigne Jean-Pierre Fontaine.

Une dentiste, le territoire devrait justement en compter une de plus dans 5 ans grâce au dispositif lancé par la communauté de communes. Lundi 14 avril, les Sources de l'Orne se sont engagées à financer les études de Maud Hamon, 21 ans, à hauteur de 600 euros par mois. En contrepartie, l'étudiante en soins dentaires devra exercer sur le territoire pendant "au moins 5 ans, explique Jean-Pierre Fontaine. En fait, nous finançons ses cinq années d'études. Elle peut redoubler deux fois mais dans ce cas, elle devra travailler ici un ou deux ans supplémentaires", poursuit-il.

"On a sauté sur l'occasion"

Originaire de Sées, Maud Hamon est la première étudiante à bénéficier de l'aide financière accordée par les Sources de l'Orne. "C'est elle qui est venue nous voir pour discuter du projet et on a sauté sur l'occasion. On est prêts à s'engager dans la même direction pour d'autres professions de santé, même si l'étudiant vient de Marseille", affirme Jean-Pierre Fontaine, le sourire aux lèvres.

A seulement 21 ans, Maud Hamon signe donc pour une aventure de presque 10 ans. "On ne peut pas faire marche arrière mais c'est une bonne opportunité pour moi, confie-t-elle. Je me vois mal faire mes études dans la région pour ensuite partir m'installer ailleurs. C'est beaucoup de responsabilités mais du travail dans l'Orne, il y en aura", conclut la future dentiste.

Si l'étudiante décide d'abandonner ses études, elle devra rembourser la somme qui lui aura été versée par la communauté de communes.