Place du commerce en Seine-Maritime. Un institut de beauté, un bar et un café original

Trois nouveaux commerces sont à découvrir cette semaine à Rouen. Il s'agit de l'onglerie Dymen Beauty, du bar à cocktails et jeux de société Karamel et du café-plantes MimiMosa.

Manucure, cocktails et café

C'est au 100 rue Martainville près de la place Saint-Marc qu'a ouvert l'institut de beauté Dymen Beauty. Plusieurs prestations sont proposées : pose de vernis semi-permanent sur les ongles des mains et des pieds, nail art (décoration sur ongle), dépose de vernis, etc. Des soins pour les pieds et des épilations sont aussi proposés et en boutique, des bijoux sont également en vente. Les clients sont accueillis le lundi de 9h à 16h et du mardi au samedi de 9h à 20h. Du côté du 22 rue Percière, le bar Karamel remplace l'Elixir. Sur place, on peut commander des planches apéritives, des cocktails ou des boissons sans alcool et jouer à des jeux de société. Enfin au 42 rue Cauchoise, le café MimiMosa allie plantes et café en un seul et même lieu. On peut boire du thé matcha, du chocolat chaud ou du thé glacé et déguster des pâtisseries de 10h à 19h tous les jours sauf le lundi et de 11h à 17h le dimanche.