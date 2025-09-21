Place du commerce en Seine-Maritime. Un institut de beauté, un bar et un café original

Trois nouveaux commerces sont à découvrir cette semaine à Rouen. Il s'agit de l'onglerie Dymen Beauty, du bar à cocktails et jeux de société Karamel et du café-plantes MimiMosa.
Manucure, cocktails et café
C'est au 100 rue Martainville près de la place Saint-Marc qu'a ouvert l'institut de beauté Dymen Beauty. Plusieurs prestations sont proposées : pose de vernis semi-permanent sur les ongles des mains et des pieds, nail art (décoration sur ongle), dépose de vernis, etc. Des soins pour les pieds et des épilations sont aussi proposés et en boutique, des bijoux sont également en vente. Les clients sont accueillis le lundi de 9h à 16h et du mardi au samedi de 9h à 20h. Du côté du 22 rue Percière, le bar Karamel remplace l'Elixir. Sur place, on peut commander des planches apéritives, des cocktails ou des boissons sans alcool et jouer à des jeux de société. Enfin au 42 rue Cauchoise, le café MimiMosa allie plantes et café en un seul et même lieu. On peut boire du thé matcha, du chocolat chaud ou du thé glacé et déguster des pâtisseries de 10h à 19h tous les jours sauf le lundi et de 11h à 17h le dimanche.
L'institut de beauté Dymen Beauty
Elle s'est installée au 100 rue Martainville à Rouen près de la place Saint-Marc. L'établissement est ouvert le lundi de 9h à 16h et du mardi au samedi de 9h à 20h.
"Je propose plusieurs prestations", assure Madeleine Mendy, gérante. Les clients peuvent se faire poser du vernis semi-permanent sur les ongles des mains ou des pieds, se faire épiler les sourcils ou se les faire teindre. On peut aussi se faire épiler les jambes, se faire rehausser les cils, etc.
Le bar Karamel remplace l'Elixir
Il a ouvert au 22 rue Percière à Rouen au mois de juillet dernier. L'établissement est ouvert du mardi au dimanche de 17h à 1h du matin.
"C'est un bar ludique, un bar à copains", assure Etienne Quarez, cogérant. Avec Martin Lehugeur, il voulait proposer "une ambiance chic et feutrée". Tous deux travaillent en partenariat avec Le bazar du bizarre et mettent à disposition de leurs clients des jeux de société.
MimiMosa, nouveau café
Il a ouvert ses portes au 42 rue Cauchoise dans le centre-ville de Rouen. Le café est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 11h à 17h.
"Je propose du café de spécialité", un café de très haute qualité, indique Miguéline Lemesle, gérante de MimiMosa. Sur place, les clients peuvent aussi acheter des plantes et avoir des conseils sur leur entretien. A la carte du café, des pâtisseries sont aussi proposées.
