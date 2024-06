Place du commerce. Des nouveautés du côté de Rouen et Duclair

Début mars, la ville de Duclair a accueilli une nouvelle supérette au niveau de la place du Général de Gaulle. A Rouen, un second magasin de prêt-à-porter Jade et Lisa vient d'ouvrir rue Saint-Romain, et près du Théâtre des Arts, l'institut Station Beauté, a élu domicile rue du Général Leclerc.

Supérette, boutique et institut

Un nouveau magasin Cocci Market s'est installé dans le centre de Duclair. On y retrouve des produits alimentaires, d'hygiène et même un rayon surgelé. Du côté de Rouen, un deuxième magasin de vêtements et accessoires Jade et Lisa s'est installé rue Saint-Romain. Il est ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 19h. Avis aux habitués, sa première adresse située rue Beauvoisine reste bien évidemment ouverte. Au niveau de la rue du Général Leclerc, près du Théâtre des Arts, Station beauté vient aussi d'élire domicile dans le centre-ville. Différentes prestations pour prendre soin de soi sont à la carte.

