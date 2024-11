Seine-Maritime. Habitats étudiants : trois options à Rouen et ses alentours

Quel type d'habitat choisir à Rouen lorsqu'on est étudiant ? La rédaction a sélectionné plusieurs options, différentes de celles du Crous Normandie.

La colocation

Eleanore Ducourtil, étudiante à l'Institut catholique de Paris - Campus Rouen, a choisi de vivre dans une colocation de cinq étudiants après un refus d'un logement Crous. "J'ai fait des visites mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, raconte-t-elle. Je me suis dit pourquoi ne pas loger chez l'habitant ou dans une colocation." Sur une plateforme d'annonces en ligne, elle a repéré une annonce d'une chambre en colocation dans une maison. La particularité étant que le propriétaire vit au rez-de-chaussée. "J'ai rencontré mon premier colocataire, il est devenu l'un de mes meilleurs amis, alors qu'au départ on ne se connaissait pas !" lance-t-elle. Ils partagent des moments de la vie quotidienne, déjeunent et dînent ensemble selon leur emploi du temps. Ce type de logement ne s'adresse pas à tous car il faut être prêt à faire des concessions et vivre en communauté. Chaque colocataire doit être prêt à faire le ménage dans les parties communes, dans sa chambre et bien sûr, à respecter ses colocataires. "Au début, on s'est laissé du temps pour que chacun prenne ses repères, raconte Eleanore. Le fait de ne pas savoir sur qui on tombe, ça peut être difficile", ajoute-t-elle. Au fur et à mesure du temps, elle s'est rapprochée de ses colocataires : "On est très soudés, on est devenus une vraie famille."

Dormir chez l'habitant

Marie-Laure Giannetti, loue elle aussi une chambre dans sa maison à Rouen, uniquement à des étudiantes. "Pour moi, c'est un apport financier et pour elles, c'est un logement à moindre coût, je loue la chambre à 350 euros par mois", assure-t-elle. Celle-ci est meublée avec un lit, un bureau et une armoire. Salle de bains, toilettes, cuisine, salon et jardin sont partagés. "J'aime également accueillir des étudiantes étrangères car j'apprécie l'échange", confie Marie-Laure qui a déjà hébergé une Taïwanaise et une Anglaise. Côté logistique, Marie-Laure se charge du ménage de toute la maison et l'étudiante, de sa chambre. Elles peuvent partager leur expérience et lorsque la propriétaire part en vacances, elle sait que sa colocataire prendra soin de son chat. Un mode de vie qui ne s'adresse donc pas aux étudiantes les plus fêtardes, car la propriétaire recherche quelqu'un de calme.

Les logements du Diocèse de Rouen

A Rouen, le diocèse propose aussi des logements à des étudiants comme la maison de Marthe et Marie, créée en 2021, qui accueille uniquement des jeunes femmes. "Huit chambres sont disponibles pour quatre volontaires célibataires, âgées de 23 à 30 ans, qui sont en fin d'études ou en début de vie active et quatre autres pour des jeunes mamans", confie Amélie de Robillard, responsable des candidatures et ancienne responsable de la maison. Les "volontaires" qui s'engagent pour un an ont une chambre, partage le salon, salle de bains, et un soir par semaine, toutes doivent se libérer pour cuisiner et dîner ensemble. Elles doivent notamment aider les jeunes mamans avec leur bébé, il faut donc être prêt à ça avant d'y vivre.

Pour les jeunes hommes, la maison catholique des étudiants Spiritus propose des chambres pour 200 euros par mois et inclut des services dans l'aumônerie.