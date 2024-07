Incendie à la cathédrale de Rouen. Le lieu de culte devrait rouvrir ses portes vendredi 12 juillet

L'annonce est tombée en début de soirée, jeudi 11 juillet. Le diocèse de Rouen indique "la cathédrale devrait rouvrir ses portes demain [vendredi 12 juillet N.D.L.R]". Cette décision fait suite à l'incendie qui s'est déclaré sur la flèche de la cathédrale, vers midi ce jeudi.

"Une immense émotion a parcouru le personnel de la cathédrale"

"Une immense émotion a parcouru le personnel de la cathédrale et de l'archevêché, partagée immédiatement par la population et les autorités qui se sont rendues sur place", a indiqué le diocèse de Rouen. L'archevêque remercie "très vivement tous les intervenants : le sang-froid des sacristains, l'action des ouvriers, le professionnalisme des sapeurs-pompiers, l'aide de la police et l'organisation mise en place par les autorités préfectorales et des monuments historiques".

Le feu est maîtrisé

Au vu de ce qu'il s'est passé, le diocèse de Rouen a été "très sensible aux nombreux messages reçus, en particulier ceux très touchants de l'archevêque de Paris et du recteur de Notre-Dame". A l'heure actuelle, le feu "est totalement maîtrisé, et les équipes des sapeurs-pompiers restent sur place pour surveiller les éventuels points chauds", assure-t-il. "La cathédrale devrait rouvrir ses portes demain, vendredi 12 juillet", conclut-il.

