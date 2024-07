Incendie à la cathédrale. La ministre de la Culture Rachida Dati à Rouen : "On a échappé de peu à une nouvelle catastrophe"

C'est une visite qui n'était pas prévue. Ce jeudi 11 juillet, alors qu'un incendie s'est déclaré au niveau de la cathédrale à Rouen, la ministre de la Culture Rachida Dati a fait le déplacement dans la ville aux cent clochers. Elle a pu faire un état des lieux en visitant la cathédrale avec les pompiers, notamment.

Remercier les secours et le procureur de Rouen

"Je suis venue ici suite au départ d'incendie au sein de cette cathédrale, je souhaitais remercier l'ensemble des services de secours et le procureur de la République de Rouen. C'est important de travailler ensemble, a assuré la ministre de la Culture Rachida Dati. L'incendie de Notre-Dame de Paris a révélé de nombreuses faiblesses, notamment dans la protection de patrimoine et en particulier du patrimoine religieux", poursuit-elle.

En France, "nous avons 86 cathédrales qui sont la propriété de l'Etat et que nous devons entretenir. On s'est rendu compte qu'en mettant en place un plan de prévention incendie ou d'autres incidents possibles, ça a permis de sauver de sauver plus de 66 cathédrales", indique la ministre. Cela passe notamment par "l'installation de colonnes sèches qui n'existaient pas par exemple, un système de détection incendie qui n'existait pas non plus dans beaucoup d'édifices", ajoute-t-elle.

Une enquête ouverte et dirigée par le procureur de Rouen

"Evidemment, une enquête a été ouverte, sous l'autorité du procureur [de Rouen, Frédéric Teillet N.D.L.R]. Ce que je peux dire c'est qu'à ce stade, c'est accidentel. Le procureur est en charge de l'enquête, il pourra en rendre compte en temps utile, annonce Rachida Dati. L'essentiel c'est que le feu a été circonscrit très rapidement", renchérit-elle. "On a échappé de peu à une nouvelle catastrophe. L'enquête judiciaire va permettre d'identifier les faiblesses, les difficultés et pourquoi ça s'est passé comme ça", conclut-elle.