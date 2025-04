Environnement. 40 scientifiques alertent sur l'omniprésence des microplastiques dans les fleuves européens dont la Seine

40 scientifiques, issus de 19 laboratoires, se sont penchés pendant cinq ans sur l'étude des microplastiques dans les fleuves européens. Cette étude publiée, lundi 7 avril, dans la revue Environmental Science and Pollution Research (ESPR), s'est appuyée sur la mission Tara Microplastiques lancée par la fondation Tara Océan de mai à novembre 2019, une expédition de 6 mois entre terre et mer à sonder les 9 principaux fleuves européens et leurs berges, une première à l'échelle du continent. Parmi les 18 escales de la goélette scientifique Tara, 12 ont été faites en France pour l'étude de la Seine, de la Garonne, de la Loire mais aussi du Rhin et du Rhône qui passent en partie par l'Hexagone, soit 17 000km parcourus et 2 700 échantillons prélevés.

Si la forte présence du plastique dans l'océan a été largement documentée, sa présence dans les fleuves était jusqu'ici peu connue des scientifiques qui sont désormais unanimes. "Tous les fleuves européens sont pollués par les microplastiques, conclut le rapport. La moyenne est de 3 grands microplastiques par mètre cube en Europe. Ces découvertes confirment que l'Europe n'est pas épargnée par la pollution aux microplastiques."

Les petits microplastiques, la "partie immergée de l'iceberg"

Mais les scientifiques se sont aussi penchés sur les "petits microplastiques", des éléments invisibles à l'œil nu et dont la taille oscille entre 25 micromètres et 500 micromètres (1 micromètre équivaut à 0,001 millimètre). Et ce qui inquiète le plus, ce sont les taux de concentration, jugés alarmants, de ces petits éléments. En nombre et en masse, ils sont ainsi 1 000 fois plus importants que les "grands microplastiques" compris plutôt entre 0,5 et 5mm.

La masse de plastique récoltée est donc majoritairement composée de ces petits microplastiques qui constituent en réalité "la partie immergée de l'iceberg" selon les scientifiques qui s'attendent à ce que la situation empire dans les années à venir. Ces derniers dénoncent "une production annuelle globale de plastique qui ne cesse d'augmenter" et qui "devrait tripler d'ici 2060 et entraîner un triplement des fuites de plastique dans l'environnement".

Cette pollution plastique n'est évidemment pas sans risque pour la faune des fleuves. Le rapport Tara met également en lumière l'effet "éponge à polluants" de ces microplastiques qui, "charriés vers l'océan, vont accumuler à leur surface des polluants présents dans les fleuves (pesticides, hydrocarbures, métaux lourds…)".