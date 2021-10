Rouen. Seine-Maritime : épisode de pollution aux particules en suspension

La Seine-Maritime est touchée par un épisode de pollution aux particules en suspension, samedi 18 mai 2019. Atmo Normandie, l'association chargée du contrôle de la qualité de l'air dans la région, juge la qualité de l'air médiocre à Rouen avec un indice de 7 sur 10 et mauvaise au Havre avec un indice de 8.

La préfecture a donc décidé de déclencher la procédure d'information et de recommandation aux personnes sensibles depuis 14h.

Limiter sa vitesse

Il est recommandé aux personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, personnes de plus de 65 ans, asthmatiques ou souffrant de pathologies cardiovasculaires, insuffisants cardiaques ou respiratoires) et sensibles (dont les symptômes apparaissent ou sont amplifiés lors des pics à l'exemple des personnes diabétiques, immunodéprimées ou souffrant d'affections neurologiques ou à risque cardiaque, respiratoire, infectieux), de limiter les activités physiques et sportives et de respecter son traitement médical.

Par ailleurs, les usagers de la route sont invités à réduire leur vitesse de 20 km/h sur les départementales, les quatre voies et les autoroutes.