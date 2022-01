Rouen. Seine-Maritime : Alerte pollution par les particules en suspension

Les prévisions d'Atmo Normandie, qui surveille la qualité de l'air dans la Région, sont claires. L'air est pollué par les particules en suspension (PM10), samedi 23 mars 2019. L'association mesure même une qualité de l'air mauvaise sur le Havre avec un indice de 8 sur une échelle qui va de 1 à 10.

La préfecture de Seine-Maritime déclenche donc sa procédure d'information - recommandation. Il est conseillé aux personne vulnérables et sensibles de limiter les activités physiques et sportives, de respecter leur traitement médical et de consulter si des symptômes apparaissent. Sont concernés les femmes enceintes, les nourrissons et jeunes enfants, les plus de 65 ans, les asthmatiques ou souffrant de maladies cardiovasculaires ou les insuffisants cardiaques.

Les recommandations

la préfecture conseille, pour limiter l'émission de particules, de réduire sa vitesse sur la route et de privilégier les transports en commun ou le covoiturage et de limiter les feux de cheminée.

