Alençon. Les Echappées belles, "un festival de qualité pour attirer du monde dans la ville"

Le spectacle "Le poids des cartons" (danse et acrobaties) ouvrira la 27e édition du festival de spectacles de rue Les Echappées belles, qui se déroulera du lundi 15 au dimanche 21 juillet sur neuf sites situés en centre-ville d'Alençon, de la place de la Magdeleine à la Cour carrée de la dentelle, du parc des Promenades au parc Joubert.

"La commande que j'ai reçue, c'est que le festival fédère, avec des spectacles de qualité, beaucoup pour la famille. Quand j'ai reçu cette commande, l'actualité était moins 'dense' qu'aujourd'hui mais, avec le recul, je me dis que j'ai fait une programmation extrêmement joyeuse et que ça va faire du bien à tout le monde", explique Régine Montoya, directrice de la Scène Nationale 61, à qui la Ville d'Alençon a confié la programmation du festival.

34 rendez-vous

Pas moins de 17 spectacles et deux installations, soit 34 représentations sont au programme de ces Echappées belles, dont deux productions inédites. Avec notamment le "Boom" des samedi 20 et dimanche 21 juillet, pour finir le festival en beauté au parc des Promenades, avec une installation pour les 0/3 ans, un spectacle de danse rap, un carrousel ambulant pour les enfants, une installation téléphonique, la musique danse participative de The Funky Groove Session, une lecture immersive, du théâtre d'objets et du jonglage. "Dans ma tête, j'imagine les gens venir passer ces journées en famille avec les enfants, pique-niquer, profiter de cette journée", rêve Régine Montoya.

"J'ai souhaité un festival de qualité avec des compagnies régionales et d'autres, qui viennent de toute la France, explique le maire d'Alençon Joaquim Pueyo. Les Echappées belles, c'est pour les Alençonnais, mais c'est également pour attirer du monde de l'extérieur dans la ville, avec chaque jour plusieurs représentations de spectacles."