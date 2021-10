Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 4 mai

MANCHE

Dimanche 7 mai 2017 participez à un atelier Land Art à l'Abbaye de Hambye dès 14h. Vous aurez pour mission de créer des oeuvres d'art végétales qui s'intégreront dans le décor de l'abbaye. À partir de végétaux glanés dans et autour du site, Marie-Hélène Tessier proposera de produire des oeuvres éphémères, individuelles et collectives en forme de mandala végétal. Plus d'infos au 02 33 61 76 92.

Emmenez vos enfants au parc de loisirs Ange Michel à Saint Martin de Landelle pour découvrir de nombreuses attractions comme le flash tower, l'aqua splash, la déferlante ou encore les nouveautés 2017 comme le cinéma 7D et la nouvelle zone de jeux aquatiques. Une sortie en famille, toutes les infos sur angemichel.com.

CALVADOS

Samedi 6 mai 2017 assistez au spectacle Hit-Parade au Zénith de Caen. En première mondiale, il vous fera vivre une expérience unique. Autour de vrais musiciens live, danseurs et comédiens, les stars éternelles Claude François, Dalida, Mike Brant et Sacha Distel seront devant vous, sur scène… en hologramme. Une vraie comédie musicale qui vous transportera en 75 pour participer à l'enregistrement d'une émission de télévision en direct. Infos et billetterie sur zénith-caen.fr.

Samedi 6 mai 2017, participez à une grande soirée dansante dédiée aux années 80 au Soubock à Cauville. Il vous suffira d'un signe et de quelques mélodies pour qu'elles vous reviennent aussitôt… Venez danser et vous éclater sur les hits de plusieurs générations. Un fabuleux voyage dans le temps jusqu'à nos jours… jusqu'au bout de la nuit! Restauration à partir de 20h uniquement sur réservation avant le 04 mai 2017.

ORNE

Samedi 6 mai 2017 participez au marché de Printemps de la Ferté Macé organisé par l'Union Commerciale. Sur place, exposition de voitures anciennes sur la place Leclerc avec fleuristes, horticulteurs, terroir, exposition bonsaïs et rail miniature sous le marché couvert.

Dans le cadre du festival Rémalire consacré cette année à Mirbeau et à sa passion du jardin, participez à une conférence en images qui évoquera quelques-unes des figures et des curiosités botaniques rémalardaises ce samedi 6 mai 2017. Il sera question de Félix Breuil, jardinier que Mirbeau conseilla à Claude Monet pour l'aider à créer son jardin de Giverny, mais aussi Jacques-Léonard Louvel, enseignant Rémalardais féru d'arboriculture… Rendez-vous à la salle des fêtes de Bellou-sur-Huisne, entrée libre et gratuite. Plus d'infos sur remalire.blogspot.fr.