Caen. Licorne à la fac, James Cameron à Cherbourg, maladie mystère... : les poissons d'avril en Normandie

Il y a le traditionnel poisson collé dans le dos… Mais à l'heure d'internet, les montages et autres logiciels de photographies permettent aux plus futés de rendre leurs poissons plus vrais que nature. Tour d'horizon de ces infos "bidon" du 1er avril 2018.

La licorne de la fac de Caen

A-t-elle été inspirée par le tout premier char de la Manche à participer au carnaval étudiant ? L'université de Caen a en tout cas décidé de changer un incontournable : son phénix renaît de ses cendres en licorne !

Le Redoutable reprend la mer

Il vient de fêter ses 51 ans, alors le sous-marin le Redoutable va s'offrir un bain de jouvence le 20 avril, pour le prochain film de James Cameron. Paraît-il que le réalisateur de Titanic et Avatar se serait - enfin - décidé à venir découvrir la Cité de la Mer de Cherbourg pour l'occasion… L'Attitude Manche prévoit déjà de filmer en live l'événement.

La Cherbourgite aiguë

Crises de fou-rire, perte de toute capacité à se faire du mauvais sang, augmentation du désir d'entreprendre des activités avec les autres… Tels sont les symptômes de la "cherbourgite", maladie hautement contagieuse imaginée par le Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) et la polyclinique du Cotentin. "Aucun cas n'a été détecté au-delà du pont de Carentan" précisent les organismes de santé, qui lancent un appel aux médecins de tout poil !