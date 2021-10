Le réveillon a été mouvementé pour les policiers caennais

Cette nuit, peu après minuit, un jeune homme de 20 ans, complètement ivre, s'en est pris à un gardien de la paix. Pour une raison encore inconnue, il n'a pas hésité à le frapper. Déjà connu des services de police, le jeune sera bientôt présenté au parquet pour violences et outrage à agent.

Trois mineurs de 16 et 17 ans se sont introduits aussi au domicile de l'ancienne copine de l'un d'entre eux à Ifs, près de Caen cette nuit. Ils ont même tenté de voler la voiture de la jeune fille, sauf que des voisins se sont interposés. L'un d'entre eux a d'ailleurs été blessé à coup de cutter. Les trois jeunes ont finalement été arrêtés et placés en garde à vue. Ils ont d'ores et déjà reconnu les faits.