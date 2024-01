Normandie. Interpellé pour vol de voiture et conduite sans permis, il tente de s'évader et blesse un gendarme

Le 14 septembre 2023, à 1 heure du matin, les gendarmes de Vire sont appelés pour un accident. A leur arrivée, ils trouvent un véhicule vide dans le fossé. Un témoin a vu le conducteur, qui est interpellé peu après. Ce dernier reconnaît avoir été dans la voiture accidentée. Après vérification, on s'aperçoit que le véhicule a été volé à Cherbourg, dans la Manche.

Il blesse un gendarme

L'homme reconnaît le vol et dit s'être endormi au volant. Il n'a plus de permis depuis 2020. Lors de sa garde à vue, il s'énerve, devient agressif et renverse un bureau sur lequel se trouvait un ordinateur, qui est brisé. Le suspect tente de s'évader. Les forces de l'ordre veulent le maîtriser mais, lors de cet échange, un gendarme est blessé, ce qui lui occasionne trois jours d'ITT (incapacité temporaire de travail).

Jugé au tribunal de Caen le mercredi 10 janvier, le prévenu, en détention dans cette même ville depuis le 15 septembre, reconnaît une fois encore le vol de la voiture. Il savait également qu'il n'avait plus le droit de conduire. Le prévenu comparaît sans avocat, il exprime des regrets quant à son attitude à la gendarmerie et dit qu'il a essayé de s'enfuir, car il ne voulait pas aller en prison. Il reconnaît qu'il était consommateur d'héroïne et est actuellement sous méthadone, un traitement prescrit dans les cas de dépendance aux opioïdes.

Lors de son réquisitoire, la procureure demande la requalification du vol de voiture en vol simple, mais dit que les autres infractions sont avérées. Elle demande de la prison ferme. Après délibéré, le vol est requalifié en vol simple. Yagouba Sow est condamné à 18 mois de prison dont 6 avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de travail et de formation, ainsi qu'à 5 mois de prison ferme pour tentative d'évasion. Il devra régler 300 euros au gendarme blessé pour préjudice moral, une amende de 135 euros et 127 de frais de procédure.