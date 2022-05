Le Mont-Saint-Michel. Depuis 10 ans, la Merveille est redevenue une île : un bilan mitigé

Dix ans maintenant. Depuis le 28 avril 2012, il n'est plus possible de se garer au pied du Mont Saint-Michel. Fini le parking juste devant le monument le plus visité de France (en 2021). Cette décision a été prise pour permettre de réaliser des travaux visant à rendre son insularité au Mont.

Le bilan, au bout de 10 ans, pour Nadine Payen, restauratrice, est mitigé, notamment pour l'information aux visiteurs. "Ils ne savent pas si le parking est à l'heure ou à la journée. Ils n'en savent pas grand-chose. Ils ne savent pas où payer les parkings. C'est à nous, commerçants sur le site, de leur expliquer des fois comment ça se passe. C'est pareil pour les navettes, il n'y a pas d'information", estime-t-elle, tout en jugeant le projet bon dans son ensemble.

En février, le directeur du Mont Saint-Michel, Thomas Velter, a dû répondre à certaines critiques : lors du prochain appel d'offres pour les bus, ces derniers devront être plus verts. Un effort sera également fait pour l'accueil des visiteurs, dès la sortie de la voiture.