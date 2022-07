Normandie. Noyades en mer : vigilance renforcée pour les personnes âgées

Quatre. C'est le nombre de noyades recensées au mois de juillet 2022 sur les côtes du Calvados. Selon Jean-Claude Depincet, directeur du centre de formation et d'intervention des sauveteurs en mer de Ouistreham, le risque de noyade augmente avec l'âge, à partir de 70 ans.

Du bon sens d'abord

"Il y a des facteurs aggravants à cet âge-là, comme cette année avec les fortes chaleurs, et on peut avoir quelques difficultés physiques et motrices."

Afin d'éviter les dangers liés à la baignade en mer pour les aînés, Jean-Claude Depincet énumère quelques conseils "de bon sens".

"La première chose, c'est d'être conscient de sa forme physique. Si je suis fatigué, je n'y vais pas. Aussi, prévenir, ne pas partir seul. S'il fait trop chaud je n'y vais pas, je fais attention à la différence de températures, à l'hypothermie. On ne va pas au large, même si on a pied. On nage en parallèle de la plage. Si je suis fatigué, que j'ai besoin d'arrêter, je pose les pieds au sol."

Si vous êtes témoin ou victime d'un évènement en mer, composer le 196.