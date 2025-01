Caen. L'Hôpital des Nounours : l'idée brillante des étudiants en santé pour les plus petits

Imaginez votre enfant de cinq ans en blouse blanche, stéthoscope autour du cou, expliquant très sérieusement que son nounours a "mal au ventre parce qu'il a trop mangé de chocolat". Bienvenue à l'Hôpital des Nounours, une initiative géniale portée par des étudiants en médecine, pharmacie, maïeutique, soins infirmiers et orthophonie. Cette opération a lieu au Pôle des formations et de recherche en santé (PFRS) de Caen.

L'idée ? Faire découvrir le monde médical aux enfants de maternelle et CP, de manière ludique et sans stress. L'objectif est de démystifier l'hôpital et de transformer les piqûres et autres examens en une aventure sympa (oui, c'est possible).

Un parcours de soins sur mesure pour votre peluche

Le concept est simple mais ultra-efficace. Chaque enfant devient le parent-soignant de son doudou. Il l'accompagne à l'hôpital, décrit ses symptômes ("Il a avalé un Lego"), et suit un parcours de soins adapté.

Les nounours passent par plusieurs "services" :

Consultation générale : diagnostic et papouilles.

diagnostic et papouilles. Pharmacie : où l'on prescrit des remèdes (imaginaires, évidemment).

où l'on prescrit des remèdes (imaginaires, évidemment). Bloc opératoire : pour les cas graves, comme une oreille arrachée par un chat.

Tout est bien sûr encadré par des étudiants en services de santé.

Pourquoi c'est une idée géniale ?

Au-delà du côté fun, l'Hôpital des Nounours a une vraie mission : aider les enfants à apprivoiser le milieu médical. Grâce à cette expérience immersive, les petits découvrent que l'hôpital n'est pas un lieu effrayant, mais un endroit où l'on soigne et où l'on prend soin.

Et pour les nounours ? C'est une chance de repartir en pleine forme, un certificat de bonne santé en poche.

