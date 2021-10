Rouen. Panorama XXL : Monet dévoile les moindres détails de sa cathédrale

Après vous avoir plongé dans les profondeurs de l'océan à la recherche de l'épave du Titanic, le Panorama XXL accueille la cathédrale de Rouen pour son exposition à 360°, avant sa fermeture prévue en septembre. Vous admirerez l'édifice à travers les yeux du peintre Claude Monet, connu pour l'avoir représentée à trente reprises entre 1892 et 1894. Vous commencerez par découvrir l'histoire du mouvement pictural de l'impressionnisme avant de pouvoir observer les plus infimes détails de la cathédrale dans la rotonde. Effets sonores et jeux de lumières viendront renforcer l'aspect immersif de la visite.

Pratique. Du lundi au dimanche de 10h à 19h. Tarif : 5 €. panoramaxxl.com