[Photos] Asnelles. L'usine La Calvadosienne s'agrandit, leurs huîtres encore plus choyées

L'incontournable entreprise ostréicole La Calvadosienne située à Asnelles, vient d'inaugurer l'extension de son usine de production et de conditionnement d'huîtres avec la construction d'une grande halle qui couvre les espaces en plein air.

Grâce aux améliorations des locaux, les huîtres de La Calvadosienne bénéficient du label IGP "huîtres de Normandie". Triées et calibrées tout au long de leur vie, elles développent une chair charnue grâce à leurs bassins d'élevage.

S'adapter aux défis climatiques

L'extension de la Calvadosienne, entamée en mai 2024 et inaugurée lundi 28 octobre, apporte des équipements de pointe : une capacité de stockage atteignant 500kg et un système de refroidissement naturel, idéal pour préserver la fraîcheur des huîtres et limiter leur mortalité pendant l'été. En plus d'augmenter la production, cette halle de protection offre un vrai confort aux 23 salariés. Rodrigue Feugères, employé depuis près de trente ans, se réjouit : "Ça change tout. Maintenant, on ne travaille plus sous la pluie, la neige ou le vent. On est enfin à l'abri !"

La Calvadosienne mise sur l'inclusion : parmi ses 23 employés, 16 personnes en CDI viennent d'instituts médico-éducatifs, renforçant ainsi l'intégration des personnes en situation de handicap.

Pour Pascal Cordier, directeur de l'Acsea, association qui supervise La Calvadosienne, cet agrandissement a aussi une dimension durable. "Nous visons l'autosuffisance énergétique grâce à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des nouveaux bâtiments." Avec les changements climatiques actuels, les ostréiculteurs doivent aussi repenser leurs méthodes, pour éviter les risques d'inondation et regagner la confiance des consommateurs sur les questions sanitaires.

Hervé Morin, président de la Région Normandie, présent lors de l'inauguration, souligne l'importance du savoir-faire régional ostréicole régional : "Nous avons un produit d'excellence, une vraie force pour la Normandie !"

Les huîtres de la Calvadosienne peuvent être dégustées sur place, à Asnelles, dans la Cave à Huîtres, sur le port de Caen, ou encore au marché Saint-Pierre le dimanche, ou Saint-Sauveur le vendredi.