Manche. Le ministre Olivier Dussopt en visite chez les producteurs d'huîtres touchés par la tempête Ciaran

Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt, s'est rendu dans la Manche, vendredi 17 novembre. Il est venu visiter l'entreprise Kermarée, qui fait de la production et de la transformation d'huître et de moules. Lors de la tempête Ciaran début novembre, elle a perdu une partie de son toit.

L'entreprise a dû évacuer les personnes qui travaillaient dans le bâtiment pendant la tempête et a ensuite été empêchée de produire pendant dix jours. "L'objectif de cette visite, c'est de dire aux acteurs économiques, aux entreprises, que l'Etat est à leur côté", a assuré le ministre. Il a expliqué que le gouvernement avait mobilisé les assureurs pour qu'ils débloquent les fonds le plus vite possible.

50 millions d'euros pour la Bretagne et la Manche

De son côté, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a annoncé vendredi matin, un nouveau fonds d'urgence exceptionnel de 50 millions d'euros pour les habitants de la Manche et de la Bretagne touchés par la tempête Ciaran. Un effort sera notamment porté sur le reboisement. "On a des dégâts dans les collectivités territoriales qui n'ont pas pu être pris en compte parce que pour des raisons historiques, une tempête ne peut pas, en métropole, être une catastrophe naturelle. Un cyclone en Outre-Mer peut l'être", a détaillé le ministre sur une radio nationale.