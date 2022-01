ALERTE. Rappel d'huîtres dans la Manche après des intoxications

Les produits expédiés depuis le 28 janvier de cette zone d'environ 5 km, qui va de Blainville-sur-mer à Anneville-sur-mer, sont "rappelés par les producteurs en vue de leur destruction", précise la préfecture.

Cette décision fait suite "à la survenue de cas d'intoxications collectives suite à la consommation de coquillages en provenance des dépôts de la zone de production", selon la même source.

Le résultat des analyses réalisées par le Laboratoire national de référence "Microbiologie des Coquillages" montre une contamination en norovirus des huîtres creuses prélevées le 28 janvier 2013 dans la zone considérée, selon le communiqué.

"La consommation de coquillages susceptibles d'être contaminés par des norovirus représente en effet un risque pour la santé publique et peut entraîner, dans la majeure partie des cas, des désagréments gastriques", selon la préfecture.

"C'est une catastrophe pour les producteurs qui vont perdre au minimum deux à trois semaines de chiffre d'affaires", a estimé Joseph Costard, président de la section régionale de conchyliculture, interrogé par l'AFP.

Selon lui, une centaine d'entreprises employant chacune jusqu'à 30 personnes sont concernées par l'arrêté préfectoral.

M. Costard a affirmé qu'une plainte contre X allait être déposée: "On n'est pas responsable de la pollution. Ca nous tombe dessus et on ne peut rien faire".

D'après lui, la pollution vient d'effluents d'eaux usées issus de systèmes d'assainissement individuels ou collectifs défectueux.

Interrogée par l'AFP, la direction départementale de la mer n'était pas en mesure dans l'immédiat de donner plus de précisions.

La Normandie est l'une des principales régions ostréicoles françaises.