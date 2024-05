Blainville-sur-Mer. Un pilote de scooter de 50 ans dans un état grave après un accident

Un pilote de scooter âgé de 50 ans a été grièvement blessé, samedi 11 mai peu avant 22h, après un accident avec son deux-roues à hauteur du lieu-dit La Liette sur la route de Saint-Malo-de-la-Lande à Blainville-sur-Mer.

La victime transportée à l'hôpital

L'intervention a mobilisé au moins neuf sapeurs-pompiers en provenance des casernes d'Agon-Coutainville et de Coutances, ainsi qu'une équipe médicale du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et un équipage de la gendarmerie. La victime a été transportée médicalisée par ambulance avec surveillance du SMUR vers l'hôpital Mémorial à Saint-Lô.