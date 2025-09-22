En ce moment Nice To Each Other Olivia DEAN
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Granville. Gagnez votre Pack Experiences avec Granville Terre et Mer d'une valeur de 465€

La Destination Granville Terre et Mer vous invite à explorer sa singularité à travers un pack d’expériences uniques. Au programme : des moments riches en émotions et personnalisés, pour découvrir la Destination autrement… Là où chaque instant devient une histoire à raconter. 

Publié le 22/09/2025 à 09h51 - Par Rodolphe de la Croix
Granville. Gagnez votre Pack Experiences avec Granville Terre et Mer d'une valeur de 465€
Profitez de nombreuses expériences sur Granville Terre et Mer.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Réalisez votre pain à l’ancienne à Carolles avec Antoine 

Dans ce pack Expériences, participez à un stage de fabrication de pain à l’ancienne à Carolles avec Antoine Lefranc, artisan boulanger passionné. Dès l’aube, dans une ambiance conviviale, vous pétrissez à la main une pâte à base de farine bio locale et de levain naturel, cuite dans un four à bois. Antoine partage son savoir-faire et ses anecdotes historiques tout au long de l’atelier. Vous façonnez pains traditionnels et petits pains spéciaux, que vous enfournez vous-même. Après une pause-café, vous repartez avec un pain à l’ancienne ainsi que 8 petits pains spéciaux, fièrement réalisées de vos mains. 

Découvrez l'expérience à travers ce lien : Cliquez-ici 


Volez avec Léo au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel 

Léo vous fait découvrir le parapente en bord de mer, en fonction des conditions météorologiques : soit dans le cadre exceptionnel de la Baie du Mont-Saint-Michel, depuis Champeaux, sur le "plus beau kilomètre de France", soit à Granville, où vous survolez 600 ans d’histoire. Après un brief sécurité et l’équipement, vous vous préparez au décollage. Le cœur bat, l’excitation monte... Quelques pas de course et vous voilà en l’air, porté par la voile. Confortablement installé, vous survolez les falaises de Champeaux, le bocage et le GR223 avec une vue à couper le souffle sur le Mont-Saint-Michel, sa Baie, les cabines de Saint-Jean-le-Thomas et même, parfois, la Cabane Vauban. Côté granvillais, vous évoluez le long des falaises du Plat Gousset, vestige de l’époque balnéaire, à la Haute-Ville historique jusqu’à la Pointe du Roc avec une vue panoramique sur les îles Chausey. 

Découvrez l'expérience à travers ce lien : Cliquez-ici 

 
Découvrez l'univers de l'attelage avec Andréa 

À Saint-Pair-sur-Mer, rendez-vous à la Cavalerie d’Andrea pour une balade en calèche avec Caporal, son Cob Normand de 12 ans. Vivant au pré toute l’année, Caporal est attelé avec votre aide avant de partir sur les chemins de campagne. Andrea partage sa passion du cheval, de l’attelage et du territoire. À travers bocage et vue mer, vous profitez du calme... jusqu’au trot de Caporal ! À la Croix Paqueray, vous savourez un pique-nique local avec vue sur la baie. L’après-midi, direction la plage de Carolles via la Vallée des Peintres. Si la marée le permet, Caporal s’amuse dans les vagues ! L’escapade se termine par les soins quotidiens apportés aux chevaux. 

Découvrez l'expérience à travers ce lien : Cliquez-ici 



Sculptez votre bas-relief à l’abbaye de la Lucerne avec Léonie ou Brice 

Au cœur de la vallée du Thar, l’Abbaye de La Lucerne vous ouvre ses portes pour un voyage dans le temps. Accueilli par Léonie ou Brice, vous explorez ce lieu chargé d’histoire. Puis, place à la pratique : vous participez à un atelier de taille de pierre. Guidé et encouragé, chacun sculpte son bas-relief, dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. Ce moment hors du temps mêle découverte, création et partage. En repartant avec votre œuvre, vous emportez un souvenir unique et devenez, vous aussi, un maillon de l’histoire de l’Abbaye. 

Découvrez l'expérience à travers ce lien : Cliquez-ici 


Retrouvez toutes les expériences proposées sur l'agglomération Granville Terre et Mer :  Cliquez-ici 

  • Informations sur le pack Stage de réalisation de pain à l’ancienne à Carolles pour 1 pers – valeur 40€ 
  • Vol découverte 10 minutes pour 1 pers – valeur 80€ 
  • Journée en calèche pour 2 pers (hors juillet-août) avec déjeuner inclus entre Terre et Mer, à base de produits locaux – valeur 300€ 
  • Atelier taille de pierre pour une famille (2 adultes et 3 enfants) valable jusqu’au 31/08/2026 – valeur 45€ 
    La dotation du lot « Expériences » s’élève à 465 € 

Pour jouer, rendez-vous sur la page Instagram de Tendance Ouest en cliquant ici ! Le tirage au sort aura lieu samedi 27 septembre à 12h.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Granville. Gagnez votre Pack Experiences avec Granville Terre et Mer d'une valeur de 465€
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple