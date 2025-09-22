Granville. Gagnez votre Pack Experiences avec Granville Terre et Mer d'une valeur de 465€

Réalisez votre pain à l’ancienne à Carolles avec Antoine



Dans ce pack Expériences, participez à un stage de fabrication de pain à l’ancienne à Carolles avec Antoine Lefranc, artisan boulanger passionné. Dès l’aube, dans une ambiance conviviale, vous pétrissez à la main une pâte à base de farine bio locale et de levain naturel, cuite dans un four à bois. Antoine partage son savoir-faire et ses anecdotes historiques tout au long de l’atelier. Vous façonnez pains traditionnels et petits pains spéciaux, que vous enfournez vous-même. Après une pause-café, vous repartez avec un pain à l’ancienne ainsi que 8 petits pains spéciaux, fièrement réalisées de vos mains.

Volez avec Léo au cœur de la Baie du Mont-Saint-Michel

Léo vous fait découvrir le parapente en bord de mer, en fonction des conditions météorologiques : soit dans le cadre exceptionnel de la Baie du Mont-Saint-Michel, depuis Champeaux, sur le "plus beau kilomètre de France", soit à Granville, où vous survolez 600 ans d’histoire. Après un brief sécurité et l’équipement, vous vous préparez au décollage. Le cœur bat, l’excitation monte... Quelques pas de course et vous voilà en l’air, porté par la voile. Confortablement installé, vous survolez les falaises de Champeaux, le bocage et le GR223 avec une vue à couper le souffle sur le Mont-Saint-Michel, sa Baie, les cabines de Saint-Jean-le-Thomas et même, parfois, la Cabane Vauban. Côté granvillais, vous évoluez le long des falaises du Plat Gousset, vestige de l’époque balnéaire, à la Haute-Ville historique jusqu’à la Pointe du Roc avec une vue panoramique sur les îles Chausey.



Découvrez l'univers de l'attelage avec Andréa



À Saint-Pair-sur-Mer, rendez-vous à la Cavalerie d’Andrea pour une balade en calèche avec Caporal, son Cob Normand de 12 ans. Vivant au pré toute l’année, Caporal est attelé avec votre aide avant de partir sur les chemins de campagne. Andrea partage sa passion du cheval, de l’attelage et du territoire. À travers bocage et vue mer, vous profitez du calme... jusqu’au trot de Caporal ! À la Croix Paqueray, vous savourez un pique-nique local avec vue sur la baie. L’après-midi, direction la plage de Carolles via la Vallée des Peintres. Si la marée le permet, Caporal s’amuse dans les vagues ! L’escapade se termine par les soins quotidiens apportés aux chevaux.

Sculptez votre bas-relief à l’abbaye de la Lucerne avec Léonie ou Brice



Au cœur de la vallée du Thar, l’Abbaye de La Lucerne vous ouvre ses portes pour un voyage dans le temps. Accueilli par Léonie ou Brice, vous explorez ce lieu chargé d’histoire. Puis, place à la pratique : vous participez à un atelier de taille de pierre. Guidé et encouragé, chacun sculpte son bas-relief, dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle. Ce moment hors du temps mêle découverte, création et partage. En repartant avec votre œuvre, vous emportez un souvenir unique et devenez, vous aussi, un maillon de l’histoire de l’Abbaye.



Informations sur le pack Stage de réalisation de pain à l’ancienne à Carolles pour 1 pers – valeur 40€

Vol découverte 10 minutes pour 1 pers – valeur 80€

Journée en calèche pour 2 pers (hors juillet-août) avec déjeuner inclus entre Terre et Mer, à base de produits locaux – valeur 300€

Atelier taille de pierre pour une famille (2 adultes et 3 enfants) valable jusqu’au 31/08/2026 – valeur 45€

La dotation du lot « Expériences » s’élève à 465 €

Le tirage au sort aura lieu samedi 27 septembre à 12h.