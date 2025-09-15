Seine-Maritime. Le Département retire sa subvention à Atmo Normandie, l'association qui contrôle la qualité de l'air

La décision doit être entérinée lors d'un vote en commission permanente du Département de Seine-Maritime, ce lundi 15 septembre. La collectivité ne va plus verser de subvention de fonctionnement à Atmo Normandie, l'association indépendante en charge notamment du contrôle de la qualité de l'air dans la région. D'un montant de 67 000€ en 2024, cette subvention doit passer à 37 500€ pour 2025 avant d'être complètement supprimée pour 2026. "Le travail d'Atmo Normandie est important et essentiel, ce n'est pas le sujet, mais la qualité de l'air est une compétence de l'Etat et de la Région", insiste Cécile Sineau-Patry, vice-présidente du Département en charge des Transitions, qui rappelle au passage que la Seine-Maritime est le seul des cinq Départements normands à participer au financement de l'association. "Au regard des contraintes actuelles, il faut regarder chaque ligne de notre budget et on resserre l'action sur nos compétences obligatoires", ajoute-t-elle. Il n'est toutefois pas exclu que le Département puisse continuer à participer à de l'aide ponctuelle à l'investissement pour Atmo Normandie, comme cela a été le cas après l'incendie de Lubrizol dans l'agglo de Rouen en 2019.

Des économies de "bouts de chandelles"

Dans un communiqué, un collectif d'associations de protection de l'environnement dénonce cette décision budgétaire, qualifiée d'économie de "bouts de chandelles sur le dos de la santé des habitants". Elles rappellent que les Seinomarins "sont les plus exposés des Normands à un air pollué, du fait de la présence d'une forte concentration industrielle, des ports et des plus grosses agglomérations de la région." Dans le pays, la pollution atmosphérique est responsable de 40 000 décès prématurés chaque année, selon Santé publique France.

Avec ses 67 000€, le Département de Seine-Maritime est loin d'être le plus gros contributeur au budget de fonctionnement d'Atmo Normandie qui s'élevait à 4,6 millions d'euros en 2023. L'association est subventionnée par l'Etat, par la Région Normandie mais aussi par les représentants des activités qui contribuent à l'émission des substances surveillées.