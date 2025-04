Santé. Atmo Normandie lance un nouvel indice pollen après la liquidation judiciaire du Réseau de surveillance aérobiologique

Pour suivre l'évolution des pollens en Normandie, Atmo, chargé de la surveillance de la qualité de l'air, a lancé, mardi 2 avril, un nouvel indice pollen, en lien avec les Associations agréées de surveillance de la qualité de l'air (AASQA). Symbolisé par le dessin d'une plante de couleur verte à violette sur six niveaux allant de "très faible à extrêmement élevé", l'indice est diffusé chaque jour grâce à un modèle utilisant l'intelligence artificielle.

Fin du RNSA après trente années de surveillance des pollens

Cette annonce intervient quelques jours après la liquidation judiciaire du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), mercredi 26 mars. C'est cette association qui publiait, depuis trente ans, les bulletins polliniques "sur la présence de pollen dans l'air et les risques sanitaires". L'association est contrainte de "mettre les clés sous la porte" faute de "subventions publiques".

Concernant le nouvel indice d'Atmo, il est calculé quotidiennement pour six pollens différents : l'aulne, l'ambroisie, l'armoise, le bouleau, les graminées et l'olivier. "Ces taxons font partie des essences dont les pollens sont les plus répandus et les plus allergisants en France métropolitaine", indique Atmo Normandie qui propose une surveillance commune par commune au contraire du RNSA qui s'appuyait sur une carte.