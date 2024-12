Normandie. Alerte à la pollution de l'air, plusieurs communes en rouge et jaune

Ce vendredi 13 décembre, plusieurs communes normandes affichent un indice de qualité de l'air préoccupant. Les villes de Cherbourg, Le Havre et Rouen figurent parmi les zones classées en indice rouge, signalant une qualité de l'air mauvaise. D'autres localités comme Lisieux, Alençon et Saint-Lô sont placées en indice jaune, indiquant un air dégradé. L'ensemble des départements de la Seine-Maritime, de l'Eure et du nord de la Manche est particulièrement touché, tandis que le Calvados connaît également des zones en alerte.

Pourquoi cet épisode de pollution ?

L'épisode actuel est lié à une accumulation de particules fines dans l'atmosphère. Cette situation résulte de conditions météorologiques spécifiques :

• Anticyclone persistant : la stabilité atmosphérique empêche la dispersion des polluants.

• Vents faibles : limitant leur transport vers d'autres régions.

• Températures basses : favorisant l'émission de particules issues du chauffage domestique.

• Ces particules proviennent principalement de sources locales, comme le trafic routier ou les systèmes de chauffage.

Des risques pour la santé et l'environnement

Les particules fines, principales responsables de cet épisode, sont particulièrement préoccupantes. Leur petite taille leur permet de pénétrer profondément dans les voies respiratoires, augmentant les risques de maladies respiratoires ou cardiovasculaires.

L'organisme Atmo Normandie, en charge de la surveillance de la qualité de l'air, assure une astreinte permanente pour suivre ces épisodes et informer les populations. Selon les experts, ces conditions devraient persister tant que la situation météorologique ne changera pas.