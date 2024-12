Santé. Et si l'air que vous respirez à la maison était plus pollué qu'à l'extérieur ? 18 familles normandes ont fait le test

On connaît tous la qualité de l'air extérieur grâce aux alertes sur la pollution, mais qu'en est-il de l'air que l'on respire à l'intérieur de nos maisons ? Atmo Normandie a lancé une initiative originale pour répondre à cette question. L'objectif ? Sensibiliser les habitants de la communauté de communes Caux-Austreberthe à la pollution de l'air, notamment à l'intérieur de leur domicile.

Les 18 familles sélectionnées ont eu l'opportunité de mesurer la qualité de l'air chez elles à l'aide d'un capteur facile d'utilisation. Et les résultats, visibles en temps réel, ont permis à chacun de prendre conscience de l'impact de ses habitudes sur la qualité de l'air.

Une expérience simple et accessible

Les 18 familles ont utilisé un capteur de particules (PM10, PM2.5 et PM1), qui fonctionne avec une application sur smartphone. Pas besoin d'être un expert en technologie : le dispositif est conçu pour être simple et intuitif. L'objectif était d'aider les participants à comprendre la pollution de l'air et à adopter des gestes simples pour améliorer leur environnement.

"Il ne s'agit pas d'une opération de mesure participative, mais plutôt d'une action de sensibilisation. Les données collectées par Atmo Normandie seront utilisées uniquement à des fins pédagogiques et ne feront pas l'objet d'une étude. L'objectif est d'aider les participants à prendre conscience de la pollution de l'air (notamment à l'intérieur) et à intégrer les bons réflexes pour s'en protéger", explique Atmo Normandie.

Air intérieur vs air extérieur : la surprise

Si l'air extérieur est souvent source d'inquiétudes, l'air intérieur peut s'avérer bien plus pollué que prévu. "L'air intérieur est généralement plus pollué que l'air extérieur", confirme Atmo Normandie. Pourquoi ? Parce que l'air dans une pièce fermée ne se renouvelle pas naturellement, contrairement à l'air extérieur. Atmo Normandie précise : "Il existe de nombreuses sources de pollution de l'air intérieur : les appareils de chauffage et de cuisson, les produits ménagers ou de bricolage, les parfums d'ambiance, le mobilier… Globalement, la plupart de nos activités sont susceptibles d'impacter la qualité de notre air intérieur. Des activités qui peuvent sembler anodines comme prendre une douche vont, par exemple, charger la pièce d'humidité."

Quelles sont les sources de pollution ?

Dans la communauté de Caux-Austreberthe, comme dans beaucoup d'autres territoires normands, les sources de pollution sont variées : transports, industries, agriculture, mais aussi le chauffage au bois. "Il est difficile de dire qu'un secteur va émettre plus de pollution qu'un autre, ou qu'il est plus dangereux qu'un autre. L'exposition des populations (ce qu'on respire) dépend des sources, mais aussi de la météo. Certains phénomènes météo peuvent favoriser la dispersion des polluants ou, à l'inverse, la freiner", explique Atmo Normandie.

Des gestes simples pour un air plus pur

Atmo Normandie recommande quelques gestes simples à adopter au quotidien :

• Aérez votre logement au moins 10 minutes par jour, matin et soir, ainsi qu'après chaque activité polluante.

• Limitez les produits polluants comme les bougies parfumées, l'encens, et les produits ménagers agressifs.

• Evitez le tabagisme à l'intérieur, qui est une source majeure de pollution.

Et après l'expérience ?

L'opération ne s'arrête pas là. Le 9 janvier 2025, les participants recevront un bilan détaillé de leurs résultats, mais Atmo Normandie continue son engagement en proposant d'autres formats de sensibilisation à travers la région. "L'objectif est de continuer à éduquer le public et à offrir des outils pour améliorer la qualité de l'air", précise l'association.