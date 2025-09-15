En ce moment Ordinary Alex WARREN
Télévision. "Affaire Conclue" met la Normandie à l'honneur pour une émission spéciale régions

Société. L'émission télé de France 2 "Affaire Conclue" met la Normandie à l'honneur. Des objets 100% de la région vont être vendus lors d'une émission spéciale tournée le 16 septembre. La diffusion est prévue pour novembre.

Publié le 15/09/2025 à 09h23, mis à jour le 15/09/2025 à 09h28 - Par Gilles Anthoine
Télévision. "Affaire Conclue" met la Normandie à l'honneur pour une émission spéciale régions
"Affaire Conclue" va tourner un épisode avec 100% d'objets normands. La diffusion est prévue en novembre. - France Télévision

L'émission culte de France 2, Affaire Conclue, lance une semaine spéciale consacrée aux régions françaises entre la Normandie, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, les Hauts de France et les Pays de la Loire. La Normandie sera la première à être célébrée, lors d'un tournage exceptionnel le 16 septembre à Paris.

Une spéciale Normandie sur le plateau parisien

Pour cette semaine dédiée aux régions françaises, Affaire Conclue débutera par une émission entièrement consacrée à la Normandie. Le tournage aura lieu le 16 septembre à Paris, mais l'épisode sera diffusé courant novembre 2025 sur France 2.

• A lire aussi. [En images] Rouen. Acheteuse dans "Affaire conclue", Christine Métais rouvre 100 ans après la galerie de son grand-père

Ce numéro proposera une immersion 100% normande : objets, décors et ambiance seront tous soigneusement pensés pour valoriser le patrimoine régional.

Des objets 100% normands

Seuls des objets venus de Normandie seront présentés à la vente. Le décor du plateau sera lui aussi ponctué de clins d'œil à la culture normande, offrant aux téléspectateurs une immersion visuelle et historique dans cette région riche en traditions artisanales et artistiques.

• A lire aussi. Télévision. Elle cartonne dans "Affaire Conclue"… et sa boutique cachée en Normandie regorge de trésors que tout le monde s'arrache !

Des visages familiers… et normands !

Pour cette émission spéciale, les commissaires-priseurs présents seront :

• Harold Hessel, figure emblématique de l'émission

• Delphine Frémaux Lejeune, originaire de Rouen

• Agathe Voisin

Côté acheteurs, le public retrouvera :

• Bernard Dumeige

• Marie du Sordet, venue de Bellême (Orne)

• Damien Tison

• Nathalie Cassinis

• Jean-Baptiste Bouvier

Une mise en lumière du patrimoine régional

Avec cette semaine spéciale, France 2 entend mettre en valeur les trésors du patrimoine régional, à travers des objets anciens mais aussi les histoires des vendeurs. Cette démarche s'inscrit dans la volonté de l'émission de rester proche des territoires, tout en gardant l'ambiance chaleureuse et unique qui a fait son succès.

• A lire aussi. Télévision. Bonne affaire sur France 2 : une Normande multiplie par 10 la valeur de son objet dans "Affaire Conclue"

A lire aussi

