Calvados. "Affaire conclue"… à Honfleur ? Patricia Casini-Vitalis et sa fille débarquent pour estimer gratuitement vos trésors !

Patricia Casini-Vitalis, figure emblématique d'Affaire Conclue sur France 2, et sa fille Lorenza, commissaire-priseur, débarquent à Honfleur pour trois jours de chasse aux trésors.

Le rendez-vous est donné à La Chaumière Honfleur, pour des estimations gratuites d'objets d'art, bijoux, meubles anciens et autres curiosités. Et qui sait ? Peut-être que votre vase poussiéreux ou votre ceinture vintage deviendra la star des enchères.

Patricia et Lorenza : un duo de choc et de charme

Patricia Casini-Vitalis, commissaire-priseur depuis presque 40 ans, actionnaire de l'Hôtel Drouot, et passionnée par l'histoire des objets, a marqué les téléspectateurs avec son expertise et son sourire chaleureux dans Affaire Conclue.

Lorenza, sa fille, apporte une touche moderne et rock'n'roll à ce métier ancestral. Diplômée en histoire de l'art et spécialisée en joaillerie, elle mêle rigueur et créativité. Et si elle n'est pas en train d'estimer un bijou Cartier, elle mixe des playlists enflammées. Oui, vous avez bien lu : DJ et commissaire-priseur !

Des trésors insoupçonnés dans votre grenier ? Oui, c'est possible !

Lors de leurs dernières sessions, Patricia et Lorenza ont déniché des pépites :

Un vase Daum destiné à la déchèterie… vendu 2 860€.

Une ceinture Chanel en métal… partie à 7 800€.

Un vase chinois estimé à 500€… adjugé 195 000€ (de quoi se faire plaisir !)

Alors, qui sait ce qui dort dans vos placards ?

Une bonne action en prime

En plus de potentiellement vous enrichir, cette session d'estimations soutient une belle cause. Une participation symbolique de 10€ par rendez-vous sera reversée à Art Cœur, une association qui sensibilise les femmes aux maladies cardiaques. Patricia Casini-Vitalis, très engagée, en est l'ambassadrice.

Infos pratiques : ne ratez pas le coche !