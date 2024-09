Rouen. Une journée d'expertises gratuites à L'Etude Bisman : découvrez la valeur de vos objets !

Bijoux, montres, tableaux, objets d'arts… Une fois par mois, L'Etude Bisman de Rouen organise des journées d'expertises gratuites ouvertes à tous. C'était le cas mercredi 11 septembre. L'occasion pour certains Rouennais de connaître la valeur d'objets de famille qui dormaient dans des placards depuis un long moment, notamment dans le cadre d'héritages.

"Ça rentre dans les estimations que je m'en faisais"

Jean-Louis Rouas, est venu à L'Etude Bisman de Rouen mercredi 11 septembre pour faire expertiser trois montres à gousset. "Je voulais savoir si elles avaient de la valeur ou non. C'est une succession. La grand-mère de ma femme étant décédée, il a fallu vider la maison alors on a retrouvé plusieurs objets", confie-t-il. Après quelques minutes passées dans le bureau de Delphine Bisman, commissaire-priseur au sein de l'Etude Bisman à Rouen, le verdict est tombé. "C'est super, sur trois objets, il y en a un très intéressant puisque la somme se situe entre 550 et 600 euros et les deux autres, 15-20 euros", indique Jean-Louis Rouas. "Maintenant, on va voir ce qu'on va faire de ces objets avec ma femme." De son côté, Christophe Petit souhaitait faire estimer deux tableaux, une sérigraphie et un tableau de peintres normands. Pour lui aussi, l'expertise a été concluante. "Ça rentre dans les estimations que je m'en faisais donc entre 250 et 800 euros", assure-t-il. "Pour moi cette journée était l'occasion de connaître leur valeur et c'est chose faite."

"Tout le monde peut venir avec un objet"

Dans le cadre de ces journées d'expertises gratuites, "tout le monde peut venir avec un objet, que ce soit un trésor ou pas d'ailleurs. Quelques fois, on a des objets insolites", confie Delphine Bisman. Au niveau de l'estimation, "ça dépend de chaque situation parce que derrière chaque objet, il y a souvent l'histoire d'une famille où l'affect est toujours là", assure-t-elle.

"Lors d'une expertise gratuite, j'estime l'objet en donnant une valeur à l'oral alors que sur rendez-vous, cela se fait par écrit", explique la professionnelle. En effet, Delphine Bisman propose aussi des expertises payantes plus approfondies sur rendez-vous et peut également se déplacer chez les personnes. Pour les tableaux anciens, "j'ai également parfois besoin d'en déposer chez des experts à Paris ou pour des diamants qu'il faut dessertir de la bague afin de les déposer au laboratoire de gemmologie", complète-t-elle.

La prochaine journée d'expertises gratuites à L'Etude Bisman se tiendra en octobre, mais la date n'a pas encore été communiquée.

Pratique. L'Etude Bisman se situe au 25 Rue du Général Giraud à Rouen.