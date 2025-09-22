En ce moment Messy Lola YOUNG
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Le Caennais de la semaine. Jean Rivola, commissaire-priseur : "Nous avons une région riche en histoire et en objets rares"

Histoire. Il exerce ce métier depuis 25 ans. Jean Rivola, commissaire-priseur à Caen, partage sa vision de la ville et de son métier. 

Publié le 22/09/2025 à 20h13, mis à jour le 22/09/2025 à 20h15 - Par Elvire Alix
Le Caennais de la semaine. Jean Rivola, commissaire-priseur : "Nous avons une région riche en histoire et en objets rares"
Jean Rivola est commissaire-priseur à Caen. Un métier passionnante, exercé dans "une région riche en histoire".

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Jean Rivola est l'un des deux commissaires-priseurs de Caen. Il nous explique l'importance d'exercer ce métier dans la ville.

Comment êtes-vous devenu
commissaire-priseur ?

"C'est avant tout la curiosité : curiosité pour l'histoire de l'art, pour l'Histoire tout court, et l'envie de savoir ce qu'est un objet, à quoi il a servi, quel âge il a, et bien sûr, quel est son prix. J'ai fait des études de droit et d'histoire de l'art à Rouen, puis je suis venu exercer à Caen."

Quelle était votre première vente ?

"C'était en décembre 1999, il y a 26 ans déjà. Je venais de prêter serment. Mon premier objet vendu était très modeste : un cendrier en forme de grenouille."

Quelle est la particularité
de l'hôtel des ventes de Caen ?

"La vente de chevaux de course ! Nous vendons aussi bien des meubles et des œuvres d'art que des voitures… mais également des animaux. C'est un aspect très singulier de notre métier, qui montre toute l'étendue de nos activités. Et puis Caen est une ville millénaire, même si elle a perdu une partie de son patrimoine culturel pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une région riche en histoire, avec de nombreuses propriétés, châteaux et manoirs renfermant des objets rares."

Quelle est la vente
qui vous a le plus marqué ?

"Un objet peut se vendre 10 euros comme plusieurs millions. L'un des grands moments de l'hôtel des ventes de Caen reste la vente d'un tableau de Pierre Soulages ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor, il y a quatre ans."

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tele LG OLED 55 pouces
Tele LG OLED 55 pouces Tours (37000) 750€ Découvrir
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Le Caennais de la semaine. Jean Rivola, commissaire-priseur : "Nous avons une région riche en histoire et en objets rares"
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple