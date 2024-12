Météo. Avec la tempête Darragh, une partie de la Normandie passe en vigilance orange

Ça va souffler fort en Normandie, samedi 7 et dimanche 8 décembre 2024.

Météo France a placé le Calvados, la Manche et la Seine-Maritime en vigilance orange pour vent violent à partir de samedi, 6h.

"La tempête Darragh circule de l'Angleterre à la Belgique au cours de la journée de samedi. Elle occasionne de fortes rafales de vent de la Bretagne aux départements côtiers de la Normandie, temporairement violentes sous averses sur les côtes exposées au vent d'ouest à nord-ouest", précise Météo France.

Des rafales jusqu'à 130km/h sont annoncées le long des côtes, jusqu'à 95km/h dans les terres.

Eure et Orne sont placés en vigilance jaune pour les mêmes raisons. Ces vigilances pourraient bien être maintenues pour la journée de dimanche en fonction de l'évolution de la situation.

Les préfectures des départements concernés appellent à la plus grande prudence dans les déplacements. La SNCF a d'ores et déjà annoncé que la circulation ferroviaire serait complètement interrompue, samedi 7 et dimanche 8 décembre sur l'ensemble du réseau Nomad normand.