Festival. Cabourg mon Amour : neuf nouveaux noms dévoilés 

Pendant trois jours, la ville de l'amour va se transformer en festival de musique. Du 20 au 22 juin, Cabourg organise la 10e édition de son festival Cabourg mon Amour. Deux mois après avoir dévoilé les dix premiers noms, les organisateurs viennent d'annoncer la totalité de la programmation.

Neuf nouveaux noms s'ajoutent au programme, dont Jyeuhair, bien connu de la scène hip-hop caennaise. Le festival accueillera également Styleto, l'une des artistes françaises les plus en vogue en ce moment, Marguerite Thiam, St Graal, les DJ Nathalie Duchene et Ultranöuk. Du rock sera aussi au menu avec Albert Newton. Et puis, The Odds et Tentative. Ils rejoignent notamment Joseph Kamel, l'une des têtes d'affiche de cette nouvelle édition mais aussi les Normands du groupe Passengers. Côté billetterie, le pass 3 jours (jeudi, vendredi, samedi) coûte 70€. Les pass 1 jour seront bientôt mis en vente. Pour la première fois cette année, un camping est proposé aux festivaliers. Il est situé à 5 minutes à pied de la plage.